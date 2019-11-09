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مدير صحة جازان يدشن فعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي للرضاعة الطبيعية

تضمنت العديد من الأركان للتوعية بالممارسات الصحية الضرورية للأم والطفل

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أمس الأول، فعاليات الأسبوع المحلي للرضاعة الطبيعية بمجمع كادي مول التجاري.

وفي التفاصيل، استمع النجمي بعد قصه الشريط وتجوله بالمعرض لشرح مفصل عن أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية للأم والطفل، وما يحتويه حليب الأم من عناصر تزود الطفل بمناعة ضد عدوى الالتهابات والأمراض.

وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من الأركان التوعوية والتثقيفية حيث ضمت العديد من الأجنحة والمجسمات والنشرات والكتيبات والإصدارات التوعوية والتثقيفية تتركز في مجملها عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تقديم توعية صحية للمجتمع ولزائري المول لتكون رافداً آخر إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التي تعد داعماً أولياً لتعزيز صحة ونماء الطفل من خلال تطبيق المعايير الدولية، وممارسات التغذية المثلى.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة إدارة دعم الرضاعة الطبيعية بصحة جازان والمشرفة على المعرض الممرضة فاطمة غبين، أن التشجيع على الرضاعة الطبيعية، ونشر التوعية والتثقيف لفئات المجتمع - خاصة الأمهات - على الإرضاع الطبيعي، وتعزيز الممارسات الصحية تُعد ضرورة اجتماعية لحياة الأطفال والأمهات على نحوٍ أفضل، داعيةً الأمهات إلى الاستفادة من هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية.

صحة جازان وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مدير صحة جازان يدشن فعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي للرضاعة الطبيعية
سبق

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أمس الأول، فعاليات الأسبوع المحلي للرضاعة الطبيعية بمجمع كادي مول التجاري.

وفي التفاصيل، استمع النجمي بعد قصه الشريط وتجوله بالمعرض لشرح مفصل عن أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية للأم والطفل، وما يحتويه حليب الأم من عناصر تزود الطفل بمناعة ضد عدوى الالتهابات والأمراض.

وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من الأركان التوعوية والتثقيفية حيث ضمت العديد من الأجنحة والمجسمات والنشرات والكتيبات والإصدارات التوعوية والتثقيفية تتركز في مجملها عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تقديم توعية صحية للمجتمع ولزائري المول لتكون رافداً آخر إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التي تعد داعماً أولياً لتعزيز صحة ونماء الطفل من خلال تطبيق المعايير الدولية، وممارسات التغذية المثلى.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة إدارة دعم الرضاعة الطبيعية بصحة جازان والمشرفة على المعرض الممرضة فاطمة غبين، أن التشجيع على الرضاعة الطبيعية، ونشر التوعية والتثقيف لفئات المجتمع - خاصة الأمهات - على الإرضاع الطبيعي، وتعزيز الممارسات الصحية تُعد ضرورة اجتماعية لحياة الأطفال والأمهات على نحوٍ أفضل، داعيةً الأمهات إلى الاستفادة من هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية.

09 نوفمبر 2019 - 12 ربيع الأول 1441
12:38 AM

مدير صحة جازان يدشن فعاليات المعرض التوعوي والتثقيفي للرضاعة الطبيعية

تضمنت العديد من الأركان للتوعية بالممارسات الصحية الضرورية للأم والطفل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عبدالله بن أحمد النجمي، أمس الأول، فعاليات الأسبوع المحلي للرضاعة الطبيعية بمجمع كادي مول التجاري.

وفي التفاصيل، استمع النجمي بعد قصه الشريط وتجوله بالمعرض لشرح مفصل عن أهمية الرضاعة الطبيعية وانعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية للأم والطفل، وما يحتويه حليب الأم من عناصر تزود الطفل بمناعة ضد عدوى الالتهابات والأمراض.

وتضمنت الفعاليات إقامة العديد من الأركان التوعوية والتثقيفية حيث ضمت العديد من الأجنحة والمجسمات والنشرات والكتيبات والإصدارات التوعوية والتثقيفية تتركز في مجملها عن أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تقديم توعية صحية للمجتمع ولزائري المول لتكون رافداً آخر إلى جانب المستشفيات والمراكز الصحية التي تعد داعماً أولياً لتعزيز صحة ونماء الطفل من خلال تطبيق المعايير الدولية، وممارسات التغذية المثلى.

وفي هذا الصدد، أوضحت مديرة إدارة دعم الرضاعة الطبيعية بصحة جازان والمشرفة على المعرض الممرضة فاطمة غبين، أن التشجيع على الرضاعة الطبيعية، ونشر التوعية والتثقيف لفئات المجتمع - خاصة الأمهات - على الإرضاع الطبيعي، وتعزيز الممارسات الصحية تُعد ضرورة اجتماعية لحياة الأطفال والأمهات على نحوٍ أفضل، داعيةً الأمهات إلى الاستفادة من هذه الفعاليات والأنشطة التوعوية.

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