جولدمان ساكس: أسعار النفط قد تصعد إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول يوليو

البنك في مذكرة: في ظل شح إمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب

قال جولدمان ساكس إن أسعار النفط قد تصعد إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول يوليو في ظل شح بإمدادات الخام في السوق وانتعاش بطيء للطلب.

ووفقًا لـ"رويترز" قال البنك في مذكرة يوم أمس الأحد إن بيانات تشير إلى عجز 2.3 مليون برميل يوميًا في الربع الرابع من 2020 على خلفية ارتفاع الطلب وتراجع الإمدادات من منتجين خارج مجموعة أوبك+.

ويتوقع البنك عجزًا 900 ألف برميل يوميًا في النصف الأول من 2021، وهو مستوى أعلى من توقعاته السابقة عند 500 ألف برميل يوميًا.

وقال البنك إن هذا قد يساعد في رفع خام القياس برنت إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول يوليو، إذ يتسبب انخفاض استثمار القطاع في الإمدادات في توجيه الاحتمالات صوب الصعود في 2022. وتجاوز برنت 55 دولارًا اليوم الاثنين.

وتوقع البنك ارتفاع الطلب 5.3 مليون برميل يوميًا في الشهور الستة حتى يوليو، انخفاضًا من 6.8 مليون برميل يوميًا في توقعاته السابقة.