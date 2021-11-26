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أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في جدة

نقترب أكثر يوم بعد يوم من انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الجولة ما قبل الأخيرة للموسم 2021، الذي يتألف من 23 جولة، المقرر إقامته في مدينة جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.
فقط 7 أيام تفصلنا عن الحدث الكبير باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية، والذي يحظى باهتمام ومتابعة محبي سباقات السيارات، حيث تستضيفه المملكة للمرة الأولى في أرضيها، وستشهد هذه الجولة الظهور الأول لأحدث حلبات السيارات في البطولة، حيث تشير التقديرات إلى وصول السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أفضل خمس حلبات في فورمولا1، ومن المتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا1 إلى 322 كلم/ساعة عند المنعطف 27.
وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً وبطول 6.175 كلم، ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سباق فرانكورشان البلجيكية العريقة.
وعلاوة على ذلك، تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا1 "دي آر أس" خلال السباق.
ومن المقرر أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتحظى سباقات فورمولا1 بقاعدة جماهيرية عريضة تزيد على 500 مليون مشجع، و1.9 مليار مشاهد من خلال التلفزيون.
وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.
يُذكر أن الحلبة تقع في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد حوالي 12 كم شمال وسط مدينة جدة، ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان، إذْ ستكون واحدة من أكثر الأماكن الاستثنائية لسباق الفورمولا1، مع الخلفية الساحلية الخلابة التي تؤطر حماس السباق على المسار.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في جدة
سبق

نقترب أكثر يوم بعد يوم من انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الجولة ما قبل الأخيرة للموسم 2021، الذي يتألف من 23 جولة، المقرر إقامته في مدينة جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.
فقط 7 أيام تفصلنا عن الحدث الكبير باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية، والذي يحظى باهتمام ومتابعة محبي سباقات السيارات، حيث تستضيفه المملكة للمرة الأولى في أرضيها، وستشهد هذه الجولة الظهور الأول لأحدث حلبات السيارات في البطولة، حيث تشير التقديرات إلى وصول السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أفضل خمس حلبات في فورمولا1، ومن المتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا1 إلى 322 كلم/ساعة عند المنعطف 27.
وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً وبطول 6.175 كلم، ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سباق فرانكورشان البلجيكية العريقة.
وعلاوة على ذلك، تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا1 "دي آر أس" خلال السباق.
ومن المقرر أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتحظى سباقات فورمولا1 بقاعدة جماهيرية عريضة تزيد على 500 مليون مشجع، و1.9 مليار مشاهد من خلال التلفزيون.
وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.
يُذكر أن الحلبة تقع في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد حوالي 12 كم شمال وسط مدينة جدة، ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان، إذْ ستكون واحدة من أكثر الأماكن الاستثنائية لسباق الفورمولا1، مع الخلفية الساحلية الخلابة التي تؤطر حماس السباق على المسار.

26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
05:35 PM
اخر تعديل
26 نوفمبر 2021 - 21 ربيع الآخر 1443
06:10 PM

أسبوع واحد يفصلنا عن انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1 في جدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقترب أكثر يوم بعد يوم من انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا1، الجولة ما قبل الأخيرة للموسم 2021، الذي يتألف من 23 جولة، المقرر إقامته في مدينة جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل.
فقط 7 أيام تفصلنا عن الحدث الكبير باعتباره أحد أبرز الأحداث الرياضية، والذي يحظى باهتمام ومتابعة محبي سباقات السيارات، حيث تستضيفه المملكة للمرة الأولى في أرضيها، وستشهد هذه الجولة الظهور الأول لأحدث حلبات السيارات في البطولة، حيث تشير التقديرات إلى وصول السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أفضل خمس حلبات في فورمولا1، ومن المتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا1 إلى 322 كلم/ساعة عند المنعطف 27.
وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفاً وبطول 6.175 كلم، ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سباق فرانكورشان البلجيكية العريقة.
وعلاوة على ذلك، تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا1 "دي آر أس" خلال السباق.
ومن المقرر أن يُقام السباق ليلاً وتحت الأضواء الكاشفة، ليُضفي أجواءً مذهلة وتجربة فريدة لعشاق الفورمولا1 خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتحظى سباقات فورمولا1 بقاعدة جماهيرية عريضة تزيد على 500 مليون مشجع، و1.9 مليار مشاهد من خلال التلفزيون.
وتحتضن حلبة كورنيش جدة التي تعد أسرع وأطول حلبة شوارع في العالم للفورمولا1، الجولة قبل الأخيرة من أحد أصعب مواسم الفورمولا1، الذي يشهد منافسة شرسة لحسم اللقب بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون، والسائق الذي يحلم بالتتويج بلقبه الأول ماكس فيرشتابن.
يُذكر أن الحلبة تقع في منطقة كورنيش جدة الخلاب على ساحل البحر الأحمر، وعلى بعد حوالي 12 كم شمال وسط مدينة جدة، ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية من حيث عدد السكان، إذْ ستكون واحدة من أكثر الأماكن الاستثنائية لسباق الفورمولا1، مع الخلفية الساحلية الخلابة التي تؤطر حماس السباق على المسار.

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