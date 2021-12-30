هطلت، اليوم الخميس، أمطار متوسطة على محافظة بلقرن، سالت على إثرها بعض الأودية وارتوت بها الشعاب.
شملت الأمطار مدينة سبت العلاية وأجزاء من شمال المحافظة والمراكز الجنوبية للمحافظة. فيما سجلت الحرارة 11 درجة مئوية.
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على محافظة بلقرن
سالت على إثرها بعض الأودية وارتوت الشعاب
هطلت، اليوم الخميس، أمطار متوسطة على محافظة بلقرن، سالت على إثرها بعض الأودية وارتوت بها الشعاب.
شملت الأمطار مدينة سبت العلاية وأجزاء من شمال المحافظة والمراكز الجنوبية للمحافظة. فيما سجلت الحرارة 11 درجة مئوية.
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بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على محافظة بلقرنصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-30
هطلت، اليوم الخميس، أمطار متوسطة على محافظة بلقرن، سالت على إثرها بعض الأودية وارتوت بها الشعاب.
30 ديسمبر 2021 - 26 جمادى الأول 1443
07:45 PM
بالفيديو.. هطول أمطار متوسطة على محافظة بلقرن
سالت على إثرها بعض الأودية وارتوت الشعاب
هطلت، اليوم الخميس، أمطار متوسطة على محافظة بلقرن، سالت على إثرها بعض الأودية وارتوت بها الشعاب.
شملت الأمطار مدينة سبت العلاية وأجزاء من شمال المحافظة والمراكز الجنوبية للمحافظة. فيما سجلت الحرارة 11 درجة مئوية.
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