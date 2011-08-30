النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تنتقل لمقرها الجديد وتحدد طرق الاستفسارات

كشفت عن مواعيد ورقم للتواصل عن إصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر

أعلن الحساب الرسمي لقنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، انتقال مقرها إلى موقع آخر.

وقالت القنصلية عبر حسابها الرسمي في تويتر الأحد: تود القنصلية إحاطة المواطنين الكرام بانتقالها إلى مقرها الجديد على العنوان التالي :12400 Wilshire Blvd, Suite 700 Los Angeles, CA 90025.

وتابعت: للاستفسارات المتعلقة بإصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ٣ بعد الظهر، هاتف رقم: 4244131556.

قنصلية المملكة العربية السعودية لوس أنجلوس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تنتقل لمقرها الجديد وتحدد طرق الاستفسارات
سبق

أعلن الحساب الرسمي لقنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، انتقال مقرها إلى موقع آخر.

وقالت القنصلية عبر حسابها الرسمي في تويتر الأحد: تود القنصلية إحاطة المواطنين الكرام بانتقالها إلى مقرها الجديد على العنوان التالي :12400 Wilshire Blvd, Suite 700 Los Angeles, CA 90025.

وتابعت: للاستفسارات المتعلقة بإصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ٣ بعد الظهر، هاتف رقم: 4244131556.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
10:53 AM

قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تنتقل لمقرها الجديد وتحدد طرق الاستفسارات

كشفت عن مواعيد ورقم للتواصل عن إصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
370

أعلن الحساب الرسمي لقنصلية المملكة العربية السعودية في لوس أنجلوس، انتقال مقرها إلى موقع آخر.

وقالت القنصلية عبر حسابها الرسمي في تويتر الأحد: تود القنصلية إحاطة المواطنين الكرام بانتقالها إلى مقرها الجديد على العنوان التالي :12400 Wilshire Blvd, Suite 700 Los Angeles, CA 90025.

وتابعت: للاستفسارات المتعلقة بإصدار الوكالات وتجديد جوازات السفر من الساعة ١٠ صباحًا إلى الساعة ٣ بعد الظهر، هاتف رقم: 4244131556.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,304
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,559
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,812
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,050

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

هيئة تنظيم الكهرباء.. وتعويضك مضمون..!

ماجد الحربي
"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

"مسك الخيرية" تعزِّز التنمية المستدامة

علي آل شرمة
ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ما بين محال تجهيز الرحلات وتجارة الممنوع..!

ابتسام منصور القحطاني
البخيل بالثناء عدو للإنسانية

البخيل بالثناء عدو للإنسانية

حسن آل عمير
التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

التعليم عن بُعد.. فرص وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

القادة.. و"جزاء سنمّار"!!

ساير المنيعي
الحزب الإرهابي..!!

الحزب الإرهابي..!!

محمد الصيعري
الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

الكاميرا تكشف احتياج الباحة لطرق جديدة

جمعان الكرت
الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

الجامعات الأهلية ما زالت نائمة..!

عبدالرحمن المرشد
التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

التعليم عن بُعد.. لغة الحاضر لاستشراف المستقبل

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة