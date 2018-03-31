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"الغرف التجارية" تحذر من تزييف ميليشيا الحوثي العملة السعودية

دعت منتسبيها إلى التشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا

تلقى مجلس الغرف التجارية السعودي خطابًا من وزارة التجارة بشأن توفر معلومات حول قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتزييف العملة السعودية بإشراف إيراني.

وحذرت الغرف التجارية منتسبيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا بجميع أنواعها وفئاتها، وعند الاشتباه بأي ورقة نقدية الاتصال بالجهات الأمنية وإشعار البنك المركزي السعودي بصفة عاجلة.

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"الغرف التجارية" تحذر من تزييف ميليشيا الحوثي العملة السعودية
سبق

تلقى مجلس الغرف التجارية السعودي خطابًا من وزارة التجارة بشأن توفر معلومات حول قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتزييف العملة السعودية بإشراف إيراني.

وحذرت الغرف التجارية منتسبيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا بجميع أنواعها وفئاتها، وعند الاشتباه بأي ورقة نقدية الاتصال بالجهات الأمنية وإشعار البنك المركزي السعودي بصفة عاجلة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
12:32 AM

"الغرف التجارية" تحذر من تزييف ميليشيا الحوثي العملة السعودية

دعت منتسبيها إلى التشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا

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خالد علي - الرياض
0
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تلقى مجلس الغرف التجارية السعودي خطابًا من وزارة التجارة بشأن توفر معلومات حول قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتزييف العملة السعودية بإشراف إيراني.

وحذرت الغرف التجارية منتسبيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتشديد في فحص الأوراق النقدية فحصًا دقيقًا بجميع أنواعها وفئاتها، وعند الاشتباه بأي ورقة نقدية الاتصال بالجهات الأمنية وإشعار البنك المركزي السعودي بصفة عاجلة.

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