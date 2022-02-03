"الأرصاد" يُنبِّه 11 منطقة: رياح نشطة وعوالق ترابية وشبه انعدام في الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الخميس

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في تبوك والجوف والحدود الشمالية والباحة والقصيم والرياض وحائل والمدينة المنورة ومكة المكرمة وعسير والشرقية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة تبوك أنها تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الديسة والمعظم وتبوك وتيماء والمنجور وحالة عمار، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الجوف قال المركز إن المنطقة تشهد أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام للرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلامية ورفحاء وعرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الباحة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والمندق وبلجرشي، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.

ونبَّه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد استمرار عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأكحل والحناكية والمدينة المنورة والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 05.00 من صباح الخميس. فيما تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة، تشمل الحناكية والعلا والعيص والفريش والفقرة والمسيجيد والمهد والمدينة المنورة واليتمة وبدر ووادي الفرع حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد القصيم رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والرس والخبراء والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة حائل بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وغزلانة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد المنطقة الشرقية أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القيصومة وحفر الباطن والنعيرية وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّه المركز منطقة الرياض بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية وعشيرة، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

وتشهد عسير كذلك أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.