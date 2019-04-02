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محافظ المذنب يدشن معرض أمن الطرق بمهرجان القرية التراثية

اشتمل على أركان "الخدمات الإنسانية والبلاغات التقنية والتوعية"

شارك أمن الطرق بمنطقة القصيم في فعاليات وأنشطة مهرجان القرية التراثية بمحافظة المذنب تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا".

وقد دشن المعرض محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم العقيد حمد بن إبراهيم الجاسر بحضور الوكيل الأستاذ محمد بن ضويحي الحبردي، وقائد دوريات أمن طريق عنيزة المقدم فهد بن ساير العتيبي ورئس مركز انطلاق دورية المذنب رئيس رقباء مطلق بن عطالله العتيبي.

وسجل المعرض حضورًا لافتًا من قبل زوار المهرجان، حيث اشتمل على عدة أركان أساسية في السلامة تهدف لتوعية سالكي الطرق ومعرفة طرق الوقاية من المخاطر، ومنها "ركن السلامة المرورية- ركن الخدمات الإنسانية - ركن البلاغات التقنية- ركن التوعية والهدايا".

وقدمت للزوار هدايا خاصة بالعائلات، وكذلك البرشورات التوعوية والمواد الإعلامية والتحذيرية من مخاطر الطرق، قبل تكريم الداعمين.

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محافظ المذنب يدشن معرض أمن الطرق بمهرجان القرية التراثية
سبق

شارك أمن الطرق بمنطقة القصيم في فعاليات وأنشطة مهرجان القرية التراثية بمحافظة المذنب تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا".

وقد دشن المعرض محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم العقيد حمد بن إبراهيم الجاسر بحضور الوكيل الأستاذ محمد بن ضويحي الحبردي، وقائد دوريات أمن طريق عنيزة المقدم فهد بن ساير العتيبي ورئس مركز انطلاق دورية المذنب رئيس رقباء مطلق بن عطالله العتيبي.

وسجل المعرض حضورًا لافتًا من قبل زوار المهرجان، حيث اشتمل على عدة أركان أساسية في السلامة تهدف لتوعية سالكي الطرق ومعرفة طرق الوقاية من المخاطر، ومنها "ركن السلامة المرورية- ركن الخدمات الإنسانية - ركن البلاغات التقنية- ركن التوعية والهدايا".

وقدمت للزوار هدايا خاصة بالعائلات، وكذلك البرشورات التوعوية والمواد الإعلامية والتحذيرية من مخاطر الطرق، قبل تكريم الداعمين.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
02:12 PM

محافظ المذنب يدشن معرض أمن الطرق بمهرجان القرية التراثية

اشتمل على أركان "الخدمات الإنسانية والبلاغات التقنية والتوعية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القصيم
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شارك أمن الطرق بمنطقة القصيم في فعاليات وأنشطة مهرجان القرية التراثية بمحافظة المذنب تحت شعار "أمنكم وسلامتكم هدفنا".

وقد دشن المعرض محافظ المذنب المكلف عبدالرحمن بن عودة السعوي وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمنطقة القصيم العقيد حمد بن إبراهيم الجاسر بحضور الوكيل الأستاذ محمد بن ضويحي الحبردي، وقائد دوريات أمن طريق عنيزة المقدم فهد بن ساير العتيبي ورئس مركز انطلاق دورية المذنب رئيس رقباء مطلق بن عطالله العتيبي.

وسجل المعرض حضورًا لافتًا من قبل زوار المهرجان، حيث اشتمل على عدة أركان أساسية في السلامة تهدف لتوعية سالكي الطرق ومعرفة طرق الوقاية من المخاطر، ومنها "ركن السلامة المرورية- ركن الخدمات الإنسانية - ركن البلاغات التقنية- ركن التوعية والهدايا".

وقدمت للزوار هدايا خاصة بالعائلات، وكذلك البرشورات التوعوية والمواد الإعلامية والتحذيرية من مخاطر الطرق، قبل تكريم الداعمين.

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