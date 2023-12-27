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للسعوديين والأجانب.. كيف تصبح منظماً للرحلات السياحية بالمملكة خلال 24 ساعة؟

ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية لوزارة السياحة

طرحت وزارة السياحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية إصدار التراخيص المتعلقة بمنظمي الرحلات السياحية داخل وخارج المملكة.

وتستهدف الخدمة ثلاث فئات من سكان المملكة المواطنين، والمقيمين، وقطاع الأعمال، ويتم سداد رسوم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وتبلغ قيمتها 36 ألف ريال وتستغرق إجراءاتها يوماً واحداً فقط.

وتشترط الوزارة لتقديم الخدمة أن يكون المرخص له سعودي الجنسية سواء وفق الأنظمة أو للمستثمرين الأجانب الحاصلين على ترخيص سار، وأن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وكامل الأهلية.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك بعد الحصول على التراخيص والموافقات من البلديات، والأمانات، والسجل التجاري، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

كذلك تضمنت الشروط وجود علامة تجارية للمكتب مسجلة ومعتمدة لدى وزارة التجارة، وتسديد المخالفات والغرامات إن ُوجدت، وتجهيز موقع المكتب، وتوفير صور فوتوغرافية توضح الجاهزية فيها اللوحة الخارجية المطابقة للاسم التجاري في السجل للمكتب من الداخل والخارج، موضحاً السجل التجاري وتسجيل العنوان الوطني وفق الأنظمة واللوائح السارية.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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للسعوديين والأجانب.. كيف تصبح منظماً للرحلات السياحية بالمملكة خلال 24 ساعة؟
سبق

طرحت وزارة السياحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية إصدار التراخيص المتعلقة بمنظمي الرحلات السياحية داخل وخارج المملكة.

وتستهدف الخدمة ثلاث فئات من سكان المملكة المواطنين، والمقيمين، وقطاع الأعمال، ويتم سداد رسوم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وتبلغ قيمتها 36 ألف ريال وتستغرق إجراءاتها يوماً واحداً فقط.

وتشترط الوزارة لتقديم الخدمة أن يكون المرخص له سعودي الجنسية سواء وفق الأنظمة أو للمستثمرين الأجانب الحاصلين على ترخيص سار، وأن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وكامل الأهلية.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك بعد الحصول على التراخيص والموافقات من البلديات، والأمانات، والسجل التجاري، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

كذلك تضمنت الشروط وجود علامة تجارية للمكتب مسجلة ومعتمدة لدى وزارة التجارة، وتسديد المخالفات والغرامات إن ُوجدت، وتجهيز موقع المكتب، وتوفير صور فوتوغرافية توضح الجاهزية فيها اللوحة الخارجية المطابقة للاسم التجاري في السجل للمكتب من الداخل والخارج، موضحاً السجل التجاري وتسجيل العنوان الوطني وفق الأنظمة واللوائح السارية.

26 ديسمبر 2021 - 22 جمادى الأول 1443
07:54 PM

للسعوديين والأجانب.. كيف تصبح منظماً للرحلات السياحية بالمملكة خلال 24 ساعة؟

ضمن مجموعة الخدمات الإلكترونية لوزارة السياحة

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,572

طرحت وزارة السياحة مجموعة من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية إصدار التراخيص المتعلقة بمنظمي الرحلات السياحية داخل وخارج المملكة.

وتستهدف الخدمة ثلاث فئات من سكان المملكة المواطنين، والمقيمين، وقطاع الأعمال، ويتم سداد رسوم الخدمة عبر البوابة الإلكترونية للوزارة وتبلغ قيمتها 36 ألف ريال وتستغرق إجراءاتها يوماً واحداً فقط.

وتشترط الوزارة لتقديم الخدمة أن يكون المرخص له سعودي الجنسية سواء وفق الأنظمة أو للمستثمرين الأجانب الحاصلين على ترخيص سار، وأن يكون شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وكامل الأهلية.

كما تضمنت الشروط ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وذلك بعد الحصول على التراخيص والموافقات من البلديات، والأمانات، والسجل التجاري، والدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

كذلك تضمنت الشروط وجود علامة تجارية للمكتب مسجلة ومعتمدة لدى وزارة التجارة، وتسديد المخالفات والغرامات إن ُوجدت، وتجهيز موقع المكتب، وتوفير صور فوتوغرافية توضح الجاهزية فيها اللوحة الخارجية المطابقة للاسم التجاري في السجل للمكتب من الداخل والخارج، موضحاً السجل التجاري وتسجيل العنوان الوطني وفق الأنظمة واللوائح السارية.

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