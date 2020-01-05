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"حرس الحدود" تنفّذ حملة تنظيف الجزر والشواطئ بالمنطقة الشرقية

بمشاركة 146 ضابطاً وفرداً لمدة 4 أيام للمحافظة على البيئة البحرية

أنهت المديرية العامة لحرس الحدود، حملة تنظيف الجزر بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 146 ضابطاً وفرداً من منسوبيها، على مدار أربعة أيام؛ للمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ والجزر.

وأفاد المتحدث الرسمي لـ "حرس الحدود"، المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المنسوبين والمجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، آملاً في بقاء سواحل المملكة وجزرها نظيفة من غير ملوّثات أو مخلفات ضماناً للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها.

وأضاف القريني؛ أن الحملة شملت الجزيرة العربية وجزيرة جنا، وستستهدف جزر كران وكرين وجريد في المرحلة المقبلة.

وأكّد أن الحملة تهدف أيضاً لإيصال رسالة توعوية لرواد الشواطئ بأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين رجال حرس الحدود وأفراد المجتمع، وتأتي امتداداً لحملات ومبادرات توعوية وتثقيفية ومجتمعية سابقة سبق أن نفّذتها "حرس الحدود" في هذا الإطار.

حرس الحدود المديرية العامة لحرس الحدود حملة تنظيف الجزر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"حرس الحدود" تنفّذ حملة تنظيف الجزر والشواطئ بالمنطقة الشرقية
سبق

أنهت المديرية العامة لحرس الحدود، حملة تنظيف الجزر بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 146 ضابطاً وفرداً من منسوبيها، على مدار أربعة أيام؛ للمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ والجزر.

وأفاد المتحدث الرسمي لـ "حرس الحدود"، المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المنسوبين والمجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، آملاً في بقاء سواحل المملكة وجزرها نظيفة من غير ملوّثات أو مخلفات ضماناً للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها.

وأضاف القريني؛ أن الحملة شملت الجزيرة العربية وجزيرة جنا، وستستهدف جزر كران وكرين وجريد في المرحلة المقبلة.

وأكّد أن الحملة تهدف أيضاً لإيصال رسالة توعوية لرواد الشواطئ بأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين رجال حرس الحدود وأفراد المجتمع، وتأتي امتداداً لحملات ومبادرات توعوية وتثقيفية ومجتمعية سابقة سبق أن نفّذتها "حرس الحدود" في هذا الإطار.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
01:51 PM

"حرس الحدود" تنفّذ حملة تنظيف الجزر والشواطئ بالمنطقة الشرقية

بمشاركة 146 ضابطاً وفرداً لمدة 4 أيام للمحافظة على البيئة البحرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أنهت المديرية العامة لحرس الحدود، حملة تنظيف الجزر بالمنطقة الشرقية، بمشاركة 146 ضابطاً وفرداً من منسوبيها، على مدار أربعة أيام؛ للمحافظة على البيئة البحرية والشواطئ والجزر.

وأفاد المتحدث الرسمي لـ "حرس الحدود"، المقدم مسفر بن غنام القريني؛ أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة الوعي البيئي لدى المنسوبين والمجتمع بأهمية المحافظة على البيئة البحرية، وتحفيز المجتمع بضرورة المحافظة عليها وصون مواردها ومكوناتها الطبيعية، آملاً في بقاء سواحل المملكة وجزرها نظيفة من غير ملوّثات أو مخلفات ضماناً للمحافظة على الحياة البحرية ومكوناتها.

وأضاف القريني؛ أن الحملة شملت الجزيرة العربية وجزيرة جنا، وستستهدف جزر كران وكرين وجريد في المرحلة المقبلة.

وأكّد أن الحملة تهدف أيضاً لإيصال رسالة توعوية لرواد الشواطئ بأهمية تعزيز تنمية الوعي البيئي وغرسه في نفوس أبناء المجتمع، وترسيخ مفهوم أهمية المحافظة على المتنزهات والأماكن العامة، ورفع مستوى الشراكة المجتمعية وتعزيزها بين رجال حرس الحدود وأفراد المجتمع، وتأتي امتداداً لحملات ومبادرات توعوية وتثقيفية ومجتمعية سابقة سبق أن نفّذتها "حرس الحدود" في هذا الإطار.

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