النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يفتتح مجمع مغربي للعيون والأسنان

في إطار النهوض بالخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة.. وتيسيرًا على المراجعين

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي مجمع مغربي الجديد لطب وجراحة العيون والأسنان بحي جلمودة بالجبيل الصناعية.

وصرح معتصم علي رضا، العضو المنتدب لمجموعة مغربي، بأن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة وللتيسير على المراجعين بعد أن تكون الخدمة أقرب لهم.

وتشمل خدمات المركز، كل الوحدات التخصصية الفرعية لطب العيون، مثل جراحات القرنية وتصحيح الإبصار، المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، تجميل العين وتقويم الجفون والجهاز الدمعي، الحول وطب العيون والأطفال. بالإضافة للوحدات الفرعية لطب الأسنان مثل جذور الأسنان والتقويم والتركيبات والأطفال وزراعة الأسنان وعلاج اللثة وجراحة الأسنان. كما تتوفر بالمجمع كافة التقنيات الحديثة في التشخيص.

وتطبق مستشفيات ومراكز مغربي أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وأمان المرضى، حيث إن جميع فروعها الجراحية حاصلة على الاعتماد من اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI .

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي افتتحت لتوها من بضعة أيام فرعها لطب العيون بحي المرجان بمدينة جدة.

وتنتشر فروع المجموعة في 34 فرعًا بالشرق الأوسط، منهم 22 بالمملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والخبر والأحساء والجبيل وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم.

وتأسست مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي في مدينة جدة في عام 1955 كأول مستشفى متخصص في طب العيون، وتعد اليوم أكبر الشبكات الطبية المتخصصة بالمنطقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يفتتح مجمع مغربي للعيون والأسنان
سبق

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي مجمع مغربي الجديد لطب وجراحة العيون والأسنان بحي جلمودة بالجبيل الصناعية.

وصرح معتصم علي رضا، العضو المنتدب لمجموعة مغربي، بأن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة وللتيسير على المراجعين بعد أن تكون الخدمة أقرب لهم.

وتشمل خدمات المركز، كل الوحدات التخصصية الفرعية لطب العيون، مثل جراحات القرنية وتصحيح الإبصار، المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، تجميل العين وتقويم الجفون والجهاز الدمعي، الحول وطب العيون والأطفال. بالإضافة للوحدات الفرعية لطب الأسنان مثل جذور الأسنان والتقويم والتركيبات والأطفال وزراعة الأسنان وعلاج اللثة وجراحة الأسنان. كما تتوفر بالمجمع كافة التقنيات الحديثة في التشخيص.

وتطبق مستشفيات ومراكز مغربي أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وأمان المرضى، حيث إن جميع فروعها الجراحية حاصلة على الاعتماد من اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI .

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي افتتحت لتوها من بضعة أيام فرعها لطب العيون بحي المرجان بمدينة جدة.

وتنتشر فروع المجموعة في 34 فرعًا بالشرق الأوسط، منهم 22 بالمملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والخبر والأحساء والجبيل وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم.

وتأسست مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي في مدينة جدة في عام 1955 كأول مستشفى متخصص في طب العيون، وتعد اليوم أكبر الشبكات الطبية المتخصصة بالمنطقة.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
05:57 PM

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل يفتتح مجمع مغربي للعيون والأسنان

في إطار النهوض بالخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة.. وتيسيرًا على المراجعين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
3
1,419

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل م. مصطفى المهدي مجمع مغربي الجديد لطب وجراحة العيون والأسنان بحي جلمودة بالجبيل الصناعية.

وصرح معتصم علي رضا، العضو المنتدب لمجموعة مغربي، بأن افتتاح هذا المجمع يأتي في إطار النهوض بمستوى الخدمة الطبية التي تقدمها المجموعة وللتيسير على المراجعين بعد أن تكون الخدمة أقرب لهم.

وتشمل خدمات المركز، كل الوحدات التخصصية الفرعية لطب العيون، مثل جراحات القرنية وتصحيح الإبصار، المياه البيضاء والزرقاء، الشبكية والجسم الزجاجي، تجميل العين وتقويم الجفون والجهاز الدمعي، الحول وطب العيون والأطفال. بالإضافة للوحدات الفرعية لطب الأسنان مثل جذور الأسنان والتقويم والتركيبات والأطفال وزراعة الأسنان وعلاج اللثة وجراحة الأسنان. كما تتوفر بالمجمع كافة التقنيات الحديثة في التشخيص.

وتطبق مستشفيات ومراكز مغربي أعلى معايير الجودة في الخدمة الطبية وأمان المرضى، حيث إن جميع فروعها الجراحية حاصلة على الاعتماد من اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI .

جدير بالذكر أن مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي افتتحت لتوها من بضعة أيام فرعها لطب العيون بحي المرجان بمدينة جدة.

وتنتشر فروع المجموعة في 34 فرعًا بالشرق الأوسط، منهم 22 بالمملكة في الرياض وجدة ومكة المكرمة والدمام والخبر والأحساء والجبيل وعسير وجازان والمدينة المنورة والقصيم.

وتأسست مجموعة مستشفيات ومراكز مغربي في مدينة جدة في عام 1955 كأول مستشفى متخصص في طب العيون، وتعد اليوم أكبر الشبكات الطبية المتخصصة بالمنطقة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,646
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,141
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,254
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,866

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

شيوخ القبائل وعُمد الأحياء.. الواقع والمأمول!!

عبدالمحسن الحارثي
تعليمنا والتفكير الناقد!!

تعليمنا والتفكير الناقد!!

غسان محمد عسيلان
الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

الفوترة الإلكترونية.. هل استعد المكلفون؟

حواء القرني
الانتماء الأداة

الانتماء الأداة

مها الجبر
الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

الغيـاب في زمن الخصخصـة ..!!

محمد الصيعري
متى نُسمع العالم صوتنا؟

متى نُسمع العالم صوتنا؟

بندر مغرم الشهري
أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

أموال المشاريع المتعثرة مهدرة!!

عبدالمحسن الحارثي
أي قلوب يحملها هؤلاء؟

أي قلوب يحملها هؤلاء؟

علي آل شرمة
كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة