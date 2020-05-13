أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ أن المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله- عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة في أثناء مباشرته حادثاً مرورياً في حي الخليج والهروب بها، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر)، وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

الرياض.. القبض على مواطن استولى على مركبة موظف شركة تسوية الحوادث وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-13 أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ أن المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله- عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة في أثناء مباشرته حادثاً مرورياً في حي الخليج والهروب بها، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر)، وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441 10:23 AM

الرياض.. القبض على مواطن استولى على مركبة موظف شركة تسوية الحوادث هرب بها بعد اعتدائه عليه بحي الخليج





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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري؛ أن المتابعة الأمنية أسفرت -بفضل الله- عن القبض على شخص استولى على مركبة تابعة لشركة تسوية الحوادث المروية بعد اعتدائه على موظف الشركة في أثناء مباشرته حادثاً مرورياً في حي الخليج والهروب بها، وهو مواطن (بالعقد الثالث من العمر)، وتمّ توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.