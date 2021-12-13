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"الداخلية" تستعرض أبرز خدماتها خلال معرض ضخم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يضم جناحًا خاصًا بالمحميات الملكية وأخر للجوازات وثالثًا لمركز العمليات الأمنية 911

تقيم وزارة الداخلية معرضًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث تستعرض خلاله أبرز الخدمات المقدمة للمحافظة على الأمن والسلامة، إلى جانب عرض التجهيزات الأمنية والخدمية.

وتفصيلاً، يضم المعرض العديد من الأجنحة المميزة، حيث يحتوي على جناح خاص بالمحميات الملكية والأخرى وكيفية التعامل معها، إلى جانب صالة عرض سينمائية، ويوجد قسم خاص بالجوازات يوضح الإجراءات ويقدم النصائح للزوار ويشتمل على عرض خاص لمسيرة تطور الجواز السعودي منذ إصدار أول جواز وحتى يومنا هذا.

ويحتوي المعرض على جناح خاص بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، وهو ثاني مركز من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، وأُقيم المركز بحسب القائمين عليه على بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برنامج رؤية المملكة 2030م.

ويستعرض المعرض مسيرة قطاع حرس الحدود، ويشتمل كذلك على عرض لبعض الأسلحة والآليات العسكرية، وجناح خاص للرماية يعطي النتيجة مباشرة عبر شاشة إلكترونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الداخلية" تستعرض أبرز خدماتها خلال معرض ضخم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
سبق

تقيم وزارة الداخلية معرضًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث تستعرض خلاله أبرز الخدمات المقدمة للمحافظة على الأمن والسلامة، إلى جانب عرض التجهيزات الأمنية والخدمية.

وتفصيلاً، يضم المعرض العديد من الأجنحة المميزة، حيث يحتوي على جناح خاص بالمحميات الملكية والأخرى وكيفية التعامل معها، إلى جانب صالة عرض سينمائية، ويوجد قسم خاص بالجوازات يوضح الإجراءات ويقدم النصائح للزوار ويشتمل على عرض خاص لمسيرة تطور الجواز السعودي منذ إصدار أول جواز وحتى يومنا هذا.

ويحتوي المعرض على جناح خاص بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، وهو ثاني مركز من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، وأُقيم المركز بحسب القائمين عليه على بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برنامج رؤية المملكة 2030م.

ويستعرض المعرض مسيرة قطاع حرس الحدود، ويشتمل كذلك على عرض لبعض الأسلحة والآليات العسكرية، وجناح خاص للرماية يعطي النتيجة مباشرة عبر شاشة إلكترونية.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
12:15 AM

"الداخلية" تستعرض أبرز خدماتها خلال معرض ضخم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

يضم جناحًا خاصًا بالمحميات الملكية وأخر للجوازات وثالثًا لمركز العمليات الأمنية 911

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نافل السبيعي - الرياض
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تقيم وزارة الداخلية معرضًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة، حيث تستعرض خلاله أبرز الخدمات المقدمة للمحافظة على الأمن والسلامة، إلى جانب عرض التجهيزات الأمنية والخدمية.

وتفصيلاً، يضم المعرض العديد من الأجنحة المميزة، حيث يحتوي على جناح خاص بالمحميات الملكية والأخرى وكيفية التعامل معها، إلى جانب صالة عرض سينمائية، ويوجد قسم خاص بالجوازات يوضح الإجراءات ويقدم النصائح للزوار ويشتمل على عرض خاص لمسيرة تطور الجواز السعودي منذ إصدار أول جواز وحتى يومنا هذا.

ويحتوي المعرض على جناح خاص بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911) بمنطقة الرياض، وهو ثاني مركز من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، وأُقيم المركز بحسب القائمين عليه على بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

يُذكر أن مركز العمليات الأمنية الموحدة 911 يأتي كأحد أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع برنامج جودة الحياة أحد برنامج رؤية المملكة 2030م.

ويستعرض المعرض مسيرة قطاع حرس الحدود، ويشتمل كذلك على عرض لبعض الأسلحة والآليات العسكرية، وجناح خاص للرماية يعطي النتيجة مباشرة عبر شاشة إلكترونية.

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