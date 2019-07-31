وظائف نسائية بـ"ملكية ينبع".. هنا شروطها ومواعيدها

التقديم إلكترونياً والمقبولات في الوظيفة لهن رواتب مُجزية

أعلنت الهيئة الملكية بمدينة ينبع عن فتح باب التوظيف للكوادر النسائية السعودية لشغل عدد من الوظائف الأكاديمية الشاغرة: أستاذة مساعدة ومحاضرة بمؤهلات ماجستير ودكتوراه وتخصصات هندسة التصميم الداخلي والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والإنتاج البصري والرقمي والتصميم، مشيرة إلى أن التقديم يبدأ من بعد غد الخميس ولمدة أسبوعين.

واشترطت على المتقدمة أن ألا يقل تقديرها عن جيد جداً في جميع المؤهلات المطلوبة بالانتظام الكلي والحصول على شهادة توفل أو شهادة آيلتس ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت من الخارج، إضافة إلى مطابقة معايير ومتطلبات الوظيفة المطلوبة المشار إليها في موقع التوظيف.

وأشارت "الهيئة الملكية" إلى أن المقبولات في الوظيفة لهن من المميزات رواتب مجزية ودورات تدريبية وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية إضافة لتوفير العلاج بالمركز الطبي والمراكز الصحية التابعة للهيئة الملكية بينبع داعية الراغبات في التقدم على الوظيفة إلى الاطلاع وزيارة الرابط التالي:careers.rcjy.gov.sa.