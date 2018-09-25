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مدرب المنتخب البرازيل يستعيد خدمات محترفي الدوري الإنجليزي في تصفيات المونديال

ستواجه فنزويلا وكولومبيا والأوروغواي على التوالي

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي الجمعة، لاعبي الوسط المحترفين في فرنسا جيرسون (مرسيليا) ولوكاس باكيتا (ليون) إلى تشكيلة من 25 لاعباً مدعوة إلى خوض المباريات المقررة في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستشهد عودة المحترفين في إنجلترا.

وحرم تيتي من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب إجراءات فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلاً صحياً لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا أبرزهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، والمدافع تياغو سيلفا (تشيلسي)، والمهاجم غابريال جيسوس، وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

واستدعى تيتي ثمانية لاعبين من التسعة هم: أليسون وفابينيو (ليفربول) وإيدرسون وجيسوس (مانشستر سسيتي) وثياغو سيلفا (تشلسي) وفريد (مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز يونايتد)، فيما يغيب مهاجم إيفرتون ريشارليسون بسبب الإصابة.

ويغيب أيضاً قائد المنتخب المخضرم داني ألفيش (38 عامًا) المتوج مع المنتخب الأولمبي بذهبية اولمبياد طوكيو والذي فسخ عقده مع ساو باولو مطلع الشهر الحالي بعد نزاع مادي بين الطرفين.

وستواجه البرازيل، المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثماني مباريات، فنزويلا في 7 أكتوبر في كاراكاس، ثم تحل ضيفة على كولومبيا في العاشر منه في بارانكويلا، قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

لحراسة المرمى أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفرتون (بالميراس). وللدفاع، دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيمرسون (توتنهام الإنجليزي)، غييرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانجليزي).

وللوسط، كاسيميرو (ريال مدريد)، إيدنلسون (إنترناسيونال)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول)، فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جيرسون (مارسيليا الفرنسي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي).

وللهجوم أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي الانجليزي)، ماثيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني)، نيمار (باريس سان جيرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مدرب المنتخب البرازيل يستعيد خدمات محترفي الدوري الإنجليزي في تصفيات المونديال
سبق

استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي الجمعة، لاعبي الوسط المحترفين في فرنسا جيرسون (مرسيليا) ولوكاس باكيتا (ليون) إلى تشكيلة من 25 لاعباً مدعوة إلى خوض المباريات المقررة في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستشهد عودة المحترفين في إنجلترا.

وحرم تيتي من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب إجراءات فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلاً صحياً لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا أبرزهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، والمدافع تياغو سيلفا (تشيلسي)، والمهاجم غابريال جيسوس، وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

واستدعى تيتي ثمانية لاعبين من التسعة هم: أليسون وفابينيو (ليفربول) وإيدرسون وجيسوس (مانشستر سسيتي) وثياغو سيلفا (تشلسي) وفريد (مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز يونايتد)، فيما يغيب مهاجم إيفرتون ريشارليسون بسبب الإصابة.

ويغيب أيضاً قائد المنتخب المخضرم داني ألفيش (38 عامًا) المتوج مع المنتخب الأولمبي بذهبية اولمبياد طوكيو والذي فسخ عقده مع ساو باولو مطلع الشهر الحالي بعد نزاع مادي بين الطرفين.

وستواجه البرازيل، المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثماني مباريات، فنزويلا في 7 أكتوبر في كاراكاس، ثم تحل ضيفة على كولومبيا في العاشر منه في بارانكويلا، قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

لحراسة المرمى أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفرتون (بالميراس). وللدفاع، دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيمرسون (توتنهام الإنجليزي)، غييرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانجليزي).

وللوسط، كاسيميرو (ريال مدريد)، إيدنلسون (إنترناسيونال)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول)، فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جيرسون (مارسيليا الفرنسي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي).

وللهجوم أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي الانجليزي)، ماثيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني)، نيمار (باريس سان جيرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
10:29 PM

مدرب المنتخب البرازيل يستعيد خدمات محترفي الدوري الإنجليزي في تصفيات المونديال

ستواجه فنزويلا وكولومبيا والأوروغواي على التوالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استدعى مدرب المنتخب البرازيلي لكرة القدم تيتي الجمعة، لاعبي الوسط المحترفين في فرنسا جيرسون (مرسيليا) ولوكاس باكيتا (ليون) إلى تشكيلة من 25 لاعباً مدعوة إلى خوض المباريات المقررة في أكتوبر المقبل ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 والتي ستشهد عودة المحترفين في إنجلترا.

وحرم تيتي من تسعة لاعبين محترفين في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال مباريات سبتمبر، مُنعوا من قبل أنديتهم من السفر، بسبب إجراءات فيروس كورونا الذي يفرض عليهم عزلاً صحياً لمدة عشرة أيام عند عودتهم إلى بريطانيا أبرزهم حارس المرمى أليسون بيكر (ليفربول)، والمدافع تياغو سيلفا (تشيلسي)، والمهاجم غابريال جيسوس، وحارس المرمى إيدرسون (مانشستر سيتي).

واستدعى تيتي ثمانية لاعبين من التسعة هم: أليسون وفابينيو (ليفربول) وإيدرسون وجيسوس (مانشستر سسيتي) وثياغو سيلفا (تشلسي) وفريد (مانشستر يونايتد) وإيمرسون (توتنهام) ورافينيا (ليدز يونايتد)، فيما يغيب مهاجم إيفرتون ريشارليسون بسبب الإصابة.

ويغيب أيضاً قائد المنتخب المخضرم داني ألفيش (38 عامًا) المتوج مع المنتخب الأولمبي بذهبية اولمبياد طوكيو والذي فسخ عقده مع ساو باولو مطلع الشهر الحالي بعد نزاع مادي بين الطرفين.

وستواجه البرازيل، المتصدرة بالعلامة الكاملة في ثماني مباريات، فنزويلا في 7 أكتوبر في كاراكاس، ثم تحل ضيفة على كولومبيا في العاشر منه في بارانكويلا، قبل أن تستضيف الأوروغواي في الرابع عشر من الشهر ذاته في ماناوس.

لحراسة المرمى أليسون (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفرتون (بالميراس). وللدفاع، دانيلو وأليكس ساندرو (يوفنتوس الإيطالي)، وإيمرسون (توتنهام الإنجليزي)، غييرمي أرانا (أتلتيكو مينيرو)، إدير ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، لوكاس فيريسيمو (بنفيكا البرتغالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشيلسي الانجليزي).

وللوسط، كاسيميرو (ريال مدريد)، إيدنلسون (إنترناسيونال)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو)، فابينيو (ليفربول)، فريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، جيرسون (مارسيليا الفرنسي)، لوكاس باكيتا (ليون الفرنسي).

وللهجوم أنتوني (أياكس أمستردام الهولندي)، غابريال باربوسا (فلامنغو)، غابريال جيسوس (مانشستر سيتي الانجليزي)، ماثيوس كونيا (أتليتكو مدريد الإسباني)، نيمار (باريس سان جيرمان)، رافينيا (ليدز يونايتد الإنجليزي)، فينيسيوس جونيور (ريال مدريد).

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