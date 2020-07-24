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"الصحة" تعلن تسجيل 2378 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 262772

الإمارات: 261 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 58.249 والوفيات 343

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة .

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 261 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة .

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
02:58 PM

الإمارات: 261 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 58.249 والوفيات 343

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الإمارات خلال الـ24 ساعة الماضية، 261 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة .
وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 58.249 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 343 حالة وفاة، مشيرةً إلى تسجيل 387 حالة شفاء جديدة .
وبذلك يرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 51.235 حالة .

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