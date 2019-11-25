الجيش اليمني يقتل ويصيب حوثيين حاولوا التسلل لمواقعه في الضالع

عناصر الميليشيا لاذت بالفرار

قُتل وجُرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، اليوم (الاثنين) بنيران الجيش الوطني اليمني، غربي مديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع.





وذكر "سبتمبر نت" أن قوات الجيش اليمني استهدفت مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي، حاولت التسلل من منطقة الخرازة، وتبة الحصان شرق منطقة بيت الشرجي، في اتجاه مواقع محررة في جبهة باب غلق.

وبين أن من تبقى عناصر الميليشيا لاذوا بالفرار في اتجاه منطقتي بيت الشرجي وعزاب شمال مدينة الفاخر.



