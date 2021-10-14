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عبث وتعذيب.. فيديو يفضح ألاعيب بعض "شريطية" الإبل لجعلها "ناقة مزاين"

أظهر مقطع فيديو سجله سوداني كان من الرعاة والعاملين في أحد أسواق الإبل قبل مغادرته، أحد أساليب العبث في شفاة الإبل "المشارب" لجعلها تنسدل وتطول للأمام كعلامة جمال، وحتى يخدع المتسوق الجديد ويبيعها له بأغلى من ثمنها.

مقطع الفيديو الذي سجله المقيم، أخذ رواجًا واسعًا بين أهل الإبل ومتابعي أخبارها، حيث يعرف هذا السلوك بـ"التمطيط"، وفيه يتم تعذيب الحيوان وربط شفاهه بمادة بلاستيكية (غيار إطارات داخلي) أو لاصق لفترة من الزمن؛ حتى تتمدد وتنسدل للأسفل، وذلك ميزة تعدّ علامات الجمال في مزايين الإبل.

إلى جانب هذه الفعلة، فقد كشف لـ"سبق" أحد ملاك الإبل، والذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن المحتالين في عالم الإبل يلجؤون عادة للكثير من الخدع والغش، منها عمليات التجميل وحقن مواضع محددة في (الناقة) بمواد مخصصة تجعلها تتغير للأفضل للمشاهد المشتري، بل بعضهم يستخدم التخدير في الشفاة مثلاً لجعلها تتدلى للأسفل وقت المزاد حتى يبيعها، كما يتم حلاقتها في مواضع معينة، وبأشكال محددة مثل الظهر؛ كي يبدو طويلاً أو تقصير الذيل وغيرها من الحيل والألاعيب التي يحذر ويكشفها عادة المختصون وأهل الصنف.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" حول مقطع الفيديو المتداول، إلى أن المقيم نشره بعدما غادر السعودية لبلاده، وساق فيه اتهامات لشخص معين في سوق الإبل بالطوقي، بأنه يقوم بتلك الأفعال، مما حدا بالأخير إلى تسجيل فيديو يرد فيه على ادعاءاته، ويتوعده برفع دعوى قضائية ضده، مع طلب إحضاره للمحاكمة بالطرق الرسمية من دولته. (فيديو)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبث وتعذيب.. فيديو يفضح ألاعيب بعض "شريطية" الإبل لجعلها "ناقة مزاين"
سبق

أظهر مقطع فيديو سجله سوداني كان من الرعاة والعاملين في أحد أسواق الإبل قبل مغادرته، أحد أساليب العبث في شفاة الإبل "المشارب" لجعلها تنسدل وتطول للأمام كعلامة جمال، وحتى يخدع المتسوق الجديد ويبيعها له بأغلى من ثمنها.

مقطع الفيديو الذي سجله المقيم، أخذ رواجًا واسعًا بين أهل الإبل ومتابعي أخبارها، حيث يعرف هذا السلوك بـ"التمطيط"، وفيه يتم تعذيب الحيوان وربط شفاهه بمادة بلاستيكية (غيار إطارات داخلي) أو لاصق لفترة من الزمن؛ حتى تتمدد وتنسدل للأسفل، وذلك ميزة تعدّ علامات الجمال في مزايين الإبل.

إلى جانب هذه الفعلة، فقد كشف لـ"سبق" أحد ملاك الإبل، والذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن المحتالين في عالم الإبل يلجؤون عادة للكثير من الخدع والغش، منها عمليات التجميل وحقن مواضع محددة في (الناقة) بمواد مخصصة تجعلها تتغير للأفضل للمشاهد المشتري، بل بعضهم يستخدم التخدير في الشفاة مثلاً لجعلها تتدلى للأسفل وقت المزاد حتى يبيعها، كما يتم حلاقتها في مواضع معينة، وبأشكال محددة مثل الظهر؛ كي يبدو طويلاً أو تقصير الذيل وغيرها من الحيل والألاعيب التي يحذر ويكشفها عادة المختصون وأهل الصنف.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" حول مقطع الفيديو المتداول، إلى أن المقيم نشره بعدما غادر السعودية لبلاده، وساق فيه اتهامات لشخص معين في سوق الإبل بالطوقي، بأنه يقوم بتلك الأفعال، مما حدا بالأخير إلى تسجيل فيديو يرد فيه على ادعاءاته، ويتوعده برفع دعوى قضائية ضده، مع طلب إحضاره للمحاكمة بالطرق الرسمية من دولته. (فيديو)

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
11:17 PM

عبث وتعذيب.. فيديو يفضح ألاعيب بعض "شريطية" الإبل لجعلها "ناقة مزاين"

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فهد الغبيوي - الرياض
7
8,408

أظهر مقطع فيديو سجله سوداني كان من الرعاة والعاملين في أحد أسواق الإبل قبل مغادرته، أحد أساليب العبث في شفاة الإبل "المشارب" لجعلها تنسدل وتطول للأمام كعلامة جمال، وحتى يخدع المتسوق الجديد ويبيعها له بأغلى من ثمنها.

مقطع الفيديو الذي سجله المقيم، أخذ رواجًا واسعًا بين أهل الإبل ومتابعي أخبارها، حيث يعرف هذا السلوك بـ"التمطيط"، وفيه يتم تعذيب الحيوان وربط شفاهه بمادة بلاستيكية (غيار إطارات داخلي) أو لاصق لفترة من الزمن؛ حتى تتمدد وتنسدل للأسفل، وذلك ميزة تعدّ علامات الجمال في مزايين الإبل.

إلى جانب هذه الفعلة، فقد كشف لـ"سبق" أحد ملاك الإبل، والذي طلب عدم ذكر اسمه، بأن المحتالين في عالم الإبل يلجؤون عادة للكثير من الخدع والغش، منها عمليات التجميل وحقن مواضع محددة في (الناقة) بمواد مخصصة تجعلها تتغير للأفضل للمشاهد المشتري، بل بعضهم يستخدم التخدير في الشفاة مثلاً لجعلها تتدلى للأسفل وقت المزاد حتى يبيعها، كما يتم حلاقتها في مواضع معينة، وبأشكال محددة مثل الظهر؛ كي يبدو طويلاً أو تقصير الذيل وغيرها من الحيل والألاعيب التي يحذر ويكشفها عادة المختصون وأهل الصنف.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها "سبق" حول مقطع الفيديو المتداول، إلى أن المقيم نشره بعدما غادر السعودية لبلاده، وساق فيه اتهامات لشخص معين في سوق الإبل بالطوقي، بأنه يقوم بتلك الأفعال، مما حدا بالأخير إلى تسجيل فيديو يرد فيه على ادعاءاته، ويتوعده برفع دعوى قضائية ضده، مع طلب إحضاره للمحاكمة بالطرق الرسمية من دولته. (فيديو)

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