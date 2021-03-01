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النادي السعودي في ملبورن 2020 يختتم مبادرة "القارئ الصغير"

بمشاركة قرابة 93 طفلاً لتشجيعهم على "اللغة العربية"

اختتم النادي السعودي في ملبورن لِعام 2020، مبادرة "القارئ الصغير"، خلال فصل الصيف من مطلع عام 2021 - بالتقويم الدراسي الأسترالي-.

جاء ذلك، بحضور الملحق الثقافي السعودي لدى أستراليا، الدكتور هشام خداوردي.

واستهدفت المبادرة فئة الأطفال -خصوصًا أطفال المبتعثين-، لتشجيعهم على القراءة باللغة العربية بطريقة إبداعية.

وقُسمت المبادرة إلى مسارين؛ مسار حضوري، وآخر "عن بُعد".

وبلغ عدد الأطفال المشتركين قرابة ٩٣ طفلاً، تراوحت أعمارهم ما بين خمس إلى ١٣ سنة.

وكان عدد المشتركين "عن بُعد" ٤٠ مشتركًا، وفي المسار الحضوري، ٥٣ مشتركًا.

وتم إنشاء موقع إلكتروني، خصيصًا لمبادرة "القارئ الصغير"، بلغ عدد زائريه ٦٩٣٢ شخصًا، والمسجلين به أكثر من ٨٣٠٠.

فيما كرم رئيس النادي السعودي في ملبورن لِعام ٢٠٢٠، المهندس عبدالعزيز آل دخيل الله، الفائزين في المبادرة.

وجرى اختيار ثلاثة مشتركين مبدعين من اللجنة، وثلاثة آخرين بالأعلى تصويتًا، وحصد أعلى تصويت ٢٢٨٥ صوتًا.

واستقبلت الكثير من مشاركات الأطفال الإبداعية من القصص التي قرأوها طوال فترة المبادرة.

كما حققت المبادرة، أهدافها وكانت خير ختام لدورة أعمال النادي السعودي في ملبورن لِعام ٢٠٢٠.

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النادي السعودي في ملبورن 2020 يختتم مبادرة "القارئ الصغير"
سبق

اختتم النادي السعودي في ملبورن لِعام 2020، مبادرة "القارئ الصغير"، خلال فصل الصيف من مطلع عام 2021 - بالتقويم الدراسي الأسترالي-.

جاء ذلك، بحضور الملحق الثقافي السعودي لدى أستراليا، الدكتور هشام خداوردي.

واستهدفت المبادرة فئة الأطفال -خصوصًا أطفال المبتعثين-، لتشجيعهم على القراءة باللغة العربية بطريقة إبداعية.

وقُسمت المبادرة إلى مسارين؛ مسار حضوري، وآخر "عن بُعد".

وبلغ عدد الأطفال المشتركين قرابة ٩٣ طفلاً، تراوحت أعمارهم ما بين خمس إلى ١٣ سنة.

وكان عدد المشتركين "عن بُعد" ٤٠ مشتركًا، وفي المسار الحضوري، ٥٣ مشتركًا.

وتم إنشاء موقع إلكتروني، خصيصًا لمبادرة "القارئ الصغير"، بلغ عدد زائريه ٦٩٣٢ شخصًا، والمسجلين به أكثر من ٨٣٠٠.

فيما كرم رئيس النادي السعودي في ملبورن لِعام ٢٠٢٠، المهندس عبدالعزيز آل دخيل الله، الفائزين في المبادرة.

وجرى اختيار ثلاثة مشتركين مبدعين من اللجنة، وثلاثة آخرين بالأعلى تصويتًا، وحصد أعلى تصويت ٢٢٨٥ صوتًا.

واستقبلت الكثير من مشاركات الأطفال الإبداعية من القصص التي قرأوها طوال فترة المبادرة.

كما حققت المبادرة، أهدافها وكانت خير ختام لدورة أعمال النادي السعودي في ملبورن لِعام ٢٠٢٠.

01 مارس 2021 - 17 رجب 1442
05:32 PM

النادي السعودي في ملبورن 2020 يختتم مبادرة "القارئ الصغير"

بمشاركة قرابة 93 طفلاً لتشجيعهم على "اللغة العربية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم النادي السعودي في ملبورن لِعام 2020، مبادرة "القارئ الصغير"، خلال فصل الصيف من مطلع عام 2021 - بالتقويم الدراسي الأسترالي-.

جاء ذلك، بحضور الملحق الثقافي السعودي لدى أستراليا، الدكتور هشام خداوردي.

واستهدفت المبادرة فئة الأطفال -خصوصًا أطفال المبتعثين-، لتشجيعهم على القراءة باللغة العربية بطريقة إبداعية.

وقُسمت المبادرة إلى مسارين؛ مسار حضوري، وآخر "عن بُعد".

وبلغ عدد الأطفال المشتركين قرابة ٩٣ طفلاً، تراوحت أعمارهم ما بين خمس إلى ١٣ سنة.

وكان عدد المشتركين "عن بُعد" ٤٠ مشتركًا، وفي المسار الحضوري، ٥٣ مشتركًا.

وتم إنشاء موقع إلكتروني، خصيصًا لمبادرة "القارئ الصغير"، بلغ عدد زائريه ٦٩٣٢ شخصًا، والمسجلين به أكثر من ٨٣٠٠.

فيما كرم رئيس النادي السعودي في ملبورن لِعام ٢٠٢٠، المهندس عبدالعزيز آل دخيل الله، الفائزين في المبادرة.

وجرى اختيار ثلاثة مشتركين مبدعين من اللجنة، وثلاثة آخرين بالأعلى تصويتًا، وحصد أعلى تصويت ٢٢٨٥ صوتًا.

واستقبلت الكثير من مشاركات الأطفال الإبداعية من القصص التي قرأوها طوال فترة المبادرة.

كما حققت المبادرة، أهدافها وكانت خير ختام لدورة أعمال النادي السعودي في ملبورن لِعام ٢٠٢٠.

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