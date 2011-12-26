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لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

416 حالة في الجزائر والإجمالي بلغ 97857

سجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 169472 إصابةً.

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

كما سجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.

الجزائر لبنان فيروس كورونا الجديد

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لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد
سبق

سجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 169472 إصابةً.

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

كما سجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
09:27 PM

لبنان تسجل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

416 حالة في الجزائر والإجمالي بلغ 97857

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليبلغ عدد الإصابات فيها 169472 إصابةً.

وأشارت الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 120780، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1379 حالةً بعد تسجيل 12 حالة وفاة.

كما سجّلت الجزائر 416 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19)، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 97857 إصابة.

وأشارت الصحة الجزائرية إلى أنها سجلت كذلك 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 2722 حالة وفاة، فيما تماثل للتعافي 361 مريضًا ليبلغ إجمالي حالات التعافي 65505 حالات.

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