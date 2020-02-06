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الألماني "فيل بهاوس" بطلًا للمرحلة الثالثة من طواف السعودية للدراجات الهوائية

نجح الألماني فيل بهاوس، درّاج فريق البحرين، اليوم الخميس، في الفوز بالمرحلة الثالثة لطواف السعودية للدراجات الهوائية، المقام في العاصمة الرياض.

وبدأت المرحلة الثالثة من جامعة الملك سعود، إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة 119 كم.

وعبّر فيل بهاوس عن سعادته بالفوز، قائلًا: "أنا سعيد جدًّا، لقد كان التنافس شديدًا، وهذا الانتصار مهم لي وللفريق.

وأضاف: الفريق كان رائعًا، خصوصًا مارك، فما فعله في الكيلومترات الأخيرة كان مميزًا جدًّا، لقد أعطاني المجال للتقدم لينتصر الفريق.

وتستكمل غدًا الجمعة المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من الطواف؛ حيث تبدأ من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137 كم.

طواف السعودية للدراجات الهوائية فيل بهاوس

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الألماني "فيل بهاوس" بطلًا للمرحلة الثالثة من طواف السعودية للدراجات الهوائية
سبق

نجح الألماني فيل بهاوس، درّاج فريق البحرين، اليوم الخميس، في الفوز بالمرحلة الثالثة لطواف السعودية للدراجات الهوائية، المقام في العاصمة الرياض.

وبدأت المرحلة الثالثة من جامعة الملك سعود، إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة 119 كم.

وعبّر فيل بهاوس عن سعادته بالفوز، قائلًا: "أنا سعيد جدًّا، لقد كان التنافس شديدًا، وهذا الانتصار مهم لي وللفريق.

وأضاف: الفريق كان رائعًا، خصوصًا مارك، فما فعله في الكيلومترات الأخيرة كان مميزًا جدًّا، لقد أعطاني المجال للتقدم لينتصر الفريق.

وتستكمل غدًا الجمعة المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من الطواف؛ حيث تبدأ من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137 كم.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
07:29 PM

الألماني "فيل بهاوس" بطلًا للمرحلة الثالثة من طواف السعودية للدراجات الهوائية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح الألماني فيل بهاوس، درّاج فريق البحرين، اليوم الخميس، في الفوز بالمرحلة الثالثة لطواف السعودية للدراجات الهوائية، المقام في العاصمة الرياض.

وبدأت المرحلة الثالثة من جامعة الملك سعود، إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة 119 كم.

وعبّر فيل بهاوس عن سعادته بالفوز، قائلًا: "أنا سعيد جدًّا، لقد كان التنافس شديدًا، وهذا الانتصار مهم لي وللفريق.

وأضاف: الفريق كان رائعًا، خصوصًا مارك، فما فعله في الكيلومترات الأخيرة كان مميزًا جدًّا، لقد أعطاني المجال للتقدم لينتصر الفريق.

وتستكمل غدًا الجمعة المرحلة الرابعة وقبل الأخيرة من الطواف؛ حيث تبدأ من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية، بمسافة 137 كم.

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