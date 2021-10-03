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قنبلة واشتباك ناري.."داعش" يستهدف مجلس عزاء والدة المتحدث باسم "طالبان"

سقوط مدنيين أفغان قتلى وجرحى

قُتل وجرح عدد من المواطنين الأفغان، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلة قرب مسجد العيدجة في العاصمة كابل.

وأوضح المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، أن الانفجار وقع بجوار مدخل مسجد العيدجة في كابل، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، ذكرت قناة "كابول نيوز" أن الانفجار استهدف مجلس عزاء والدة ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم "طالبان".

وأضافت أن عناصر من "طالبان" تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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قنبلة واشتباك ناري.."داعش" يستهدف مجلس عزاء والدة المتحدث باسم "طالبان"
سبق

قُتل وجرح عدد من المواطنين الأفغان، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلة قرب مسجد العيدجة في العاصمة كابل.

وأوضح المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، أن الانفجار وقع بجوار مدخل مسجد العيدجة في كابل، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، ذكرت قناة "كابول نيوز" أن الانفجار استهدف مجلس عزاء والدة ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم "طالبان".

وأضافت أن عناصر من "طالبان" تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
04:00 PM

قنبلة واشتباك ناري.."داعش" يستهدف مجلس عزاء والدة المتحدث باسم "طالبان"

سقوط مدنيين أفغان قتلى وجرحى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل وجرح عدد من المواطنين الأفغان، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلة قرب مسجد العيدجة في العاصمة كابل.

وأوضح المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد عبر "تويتر"، أن الانفجار وقع بجوار مدخل مسجد العيدجة في كابل، وأسفر عن مقتل عدد من المدنيين، وفقاً لـ"فرانس 24".

من جانبها، ذكرت قناة "كابول نيوز" أن الانفجار استهدف مجلس عزاء والدة ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم "طالبان".

وأضافت أن عناصر من "طالبان" تبادلوا إطلاق النار مع مسلحين يرجح انتماؤهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

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