"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على جازان: حالة تستمر حتى 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطارٍ رعدية على منطقة جازان، اليوم، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة جيزان، ومحافظات: الحرث والداير بني مالك والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب والدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وجزر فرسان.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 9 مساءً.