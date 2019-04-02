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"آل ظافر": مستشفى الأفلاج لم يتأثّر بانقطاع الكهرباء.. والمولدات عملت بشكل تلقائي

‏دوريات المرور كثّفت تواجدها ونظّمت حركة السير بالطرقات الغارقة في الظلام

لم يتأثر مستشفى الأفلاج العام بانقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لأكثر من ساعة بمدينة ليلى.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ"سبق"، أن المستشفى لم يتأثر بانقطاع التيار الذي شهدته المحافظة مساء هذا اليوم، وعملت المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى بشكل تلقائي، والأقسام عملت بشكلها الطبيعي في استقبال المرضى المراجعين.

من جهتها، كثفت دوريات المرور تواجدها بطرقات المحافظة، وقام مدير الشعبة العقيد عبدالله الحقباني بالنزول للميدان ومشاركة زملائه رجال المرور في تنظيم حركة السير بتقاطعات المحافظة، التي شهدت ظلامًا دامسًا بسبب انقطاع الكهرباء.

وتشهد محافظة الأفلاج الآن عودة التيار الكهربائي، مع استمرار هطول الأمطار الخفيفة والبرق يضيء سماء المدينة.


"سبق" تنقلت داخل أروقة المستشفى وطرقات المحافظة، والتقطت عديد الصور أثناء انقطاع الكهرباء عن مدينة ليلى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"آل ظافر": مستشفى الأفلاج لم يتأثّر بانقطاع الكهرباء.. والمولدات عملت بشكل تلقائي
سبق

لم يتأثر مستشفى الأفلاج العام بانقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لأكثر من ساعة بمدينة ليلى.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ"سبق"، أن المستشفى لم يتأثر بانقطاع التيار الذي شهدته المحافظة مساء هذا اليوم، وعملت المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى بشكل تلقائي، والأقسام عملت بشكلها الطبيعي في استقبال المرضى المراجعين.

من جهتها، كثفت دوريات المرور تواجدها بطرقات المحافظة، وقام مدير الشعبة العقيد عبدالله الحقباني بالنزول للميدان ومشاركة زملائه رجال المرور في تنظيم حركة السير بتقاطعات المحافظة، التي شهدت ظلامًا دامسًا بسبب انقطاع الكهرباء.

وتشهد محافظة الأفلاج الآن عودة التيار الكهربائي، مع استمرار هطول الأمطار الخفيفة والبرق يضيء سماء المدينة.


"سبق" تنقلت داخل أروقة المستشفى وطرقات المحافظة، والتقطت عديد الصور أثناء انقطاع الكهرباء عن مدينة ليلى.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
10:12 PM

"آل ظافر": مستشفى الأفلاج لم يتأثّر بانقطاع الكهرباء.. والمولدات عملت بشكل تلقائي

‏دوريات المرور كثّفت تواجدها ونظّمت حركة السير بالطرقات الغارقة في الظلام

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مسلّم الهواملة - الأفلاج
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لم يتأثر مستشفى الأفلاج العام بانقطاع التيار الكهربائي الذي استمر لأكثر من ساعة بمدينة ليلى.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام الصحي بمستشفى الأفلاج فهد آل ظافر لـ"سبق"، أن المستشفى لم يتأثر بانقطاع التيار الذي شهدته المحافظة مساء هذا اليوم، وعملت المولدات الكهربائية الخاصة بالمستشفى بشكل تلقائي، والأقسام عملت بشكلها الطبيعي في استقبال المرضى المراجعين.

من جهتها، كثفت دوريات المرور تواجدها بطرقات المحافظة، وقام مدير الشعبة العقيد عبدالله الحقباني بالنزول للميدان ومشاركة زملائه رجال المرور في تنظيم حركة السير بتقاطعات المحافظة، التي شهدت ظلامًا دامسًا بسبب انقطاع الكهرباء.

وتشهد محافظة الأفلاج الآن عودة التيار الكهربائي، مع استمرار هطول الأمطار الخفيفة والبرق يضيء سماء المدينة.


"سبق" تنقلت داخل أروقة المستشفى وطرقات المحافظة، والتقطت عديد الصور أثناء انقطاع الكهرباء عن مدينة ليلى.

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