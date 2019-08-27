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أمانة الشرقية: آلية للمسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

لرفع الوعي لدى أصحابها ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية

استحدثت أمانة المنطقة الشرقية آلية حديثة لإعادة الإغلاقات لدى المنشآت المخالفة عبر تخصيص خمسة "إشعارات" باستخدام المسح الضوئي "الباركود" لتحديد نوعية المخالفات التي أدت لإغلاق المنشآت التجارية وأسواق النفع العام وجميع منافذ البيع.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أهمية إعادة آلية الإغلاقات لدى المنشآت بالمنطقة الشرقية، وذلك عبر استخدام آلية المسح الضوئي لتحديد سبب الإغلاق للمنشأة التي تم إشعارها من خلال شعار "المسح الضوئي" بسبب الإغلاق، وتحديد نوع المخالفة حسب الأنظمة والإجراءات.

ولفت إلى الهدف من استحداث هذا الإجراء وهو رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية، ورفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية الخاصة بالمنشآت وأسواق النفع العام.

وتأتي هذه الخطوة لتغيير مفهوم إجراءات الإغلاقات التقليدية، ويتم من خلال استخدامها بأنظمة المسح الضوئي "الباركود" للتعرف على نوعية المخالفة، كما تم تخصيص خمسة ألوان لكل نوع مخالفة سجلت على المنشأة المغلقة؛ حيث يرمز كل لون ما بين إغلاق بسبب تسمم غذائي، أو الاشتباه بحالات التسمم غذائي، أو إغلاق لإعادة تأهيل المنشأة، أو مخالفة بسبب فتح المنشأة دون الحصول على التراخيص، أو تم إغلاقها لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.

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أمانة الشرقية: آلية للمسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة
سبق

استحدثت أمانة المنطقة الشرقية آلية حديثة لإعادة الإغلاقات لدى المنشآت المخالفة عبر تخصيص خمسة "إشعارات" باستخدام المسح الضوئي "الباركود" لتحديد نوعية المخالفات التي أدت لإغلاق المنشآت التجارية وأسواق النفع العام وجميع منافذ البيع.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أهمية إعادة آلية الإغلاقات لدى المنشآت بالمنطقة الشرقية، وذلك عبر استخدام آلية المسح الضوئي لتحديد سبب الإغلاق للمنشأة التي تم إشعارها من خلال شعار "المسح الضوئي" بسبب الإغلاق، وتحديد نوع المخالفة حسب الأنظمة والإجراءات.

ولفت إلى الهدف من استحداث هذا الإجراء وهو رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية، ورفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية الخاصة بالمنشآت وأسواق النفع العام.

وتأتي هذه الخطوة لتغيير مفهوم إجراءات الإغلاقات التقليدية، ويتم من خلال استخدامها بأنظمة المسح الضوئي "الباركود" للتعرف على نوعية المخالفة، كما تم تخصيص خمسة ألوان لكل نوع مخالفة سجلت على المنشأة المغلقة؛ حيث يرمز كل لون ما بين إغلاق بسبب تسمم غذائي، أو الاشتباه بحالات التسمم غذائي، أو إغلاق لإعادة تأهيل المنشأة، أو مخالفة بسبب فتح المنشأة دون الحصول على التراخيص، أو تم إغلاقها لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
05:17 PM

أمانة الشرقية: آلية للمسح الضوئي لتحديد نوعية المخالفات للمنشآت المغلقة

لرفع الوعي لدى أصحابها ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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استحدثت أمانة المنطقة الشرقية آلية حديثة لإعادة الإغلاقات لدى المنشآت المخالفة عبر تخصيص خمسة "إشعارات" باستخدام المسح الضوئي "الباركود" لتحديد نوعية المخالفات التي أدت لإغلاق المنشآت التجارية وأسواق النفع العام وجميع منافذ البيع.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أهمية إعادة آلية الإغلاقات لدى المنشآت بالمنطقة الشرقية، وذلك عبر استخدام آلية المسح الضوئي لتحديد سبب الإغلاق للمنشأة التي تم إشعارها من خلال شعار "المسح الضوئي" بسبب الإغلاق، وتحديد نوع المخالفة حسب الأنظمة والإجراءات.

ولفت إلى الهدف من استحداث هذا الإجراء وهو رفع الوعي لدى أصحاب المنشآت ومرتادي الأسواق العامة والمراكز التجارية، ورفع نسبة الامتثال للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية الخاصة بالمنشآت وأسواق النفع العام.

وتأتي هذه الخطوة لتغيير مفهوم إجراءات الإغلاقات التقليدية، ويتم من خلال استخدامها بأنظمة المسح الضوئي "الباركود" للتعرف على نوعية المخالفة، كما تم تخصيص خمسة ألوان لكل نوع مخالفة سجلت على المنشأة المغلقة؛ حيث يرمز كل لون ما بين إغلاق بسبب تسمم غذائي، أو الاشتباه بحالات التسمم غذائي، أو إغلاق لإعادة تأهيل المنشأة، أو مخالفة بسبب فتح المنشأة دون الحصول على التراخيص، أو تم إغلاقها لمخالفتها للإجراءات الاحترازية.

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