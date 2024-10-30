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"الجفري" رئيساً و"خياط" نائباً.. اعتماد أعضاء الدورة الجديدة لـ"أجياد"

عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة في مكة المكرمة.

وتم ترشيح كل من: الدكتور عصام بن هاشم الجفري رئيسًا، والدكتور فؤاد أحمد خياط نائبًا للرئيس، والدكتور عاصم عبده إبراهيم بابعير مسؤولاً مالياً، ومنصور حسن فاسي عضواً، وعناية حسن كوشك عضوا، وفايز عايض العتيبي عضوًا، وياسر محمد الحربي عضوًا.

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"الجفري" رئيساً و"خياط" نائباً.. اعتماد أعضاء الدورة الجديدة لـ"أجياد"
سبق

عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة في مكة المكرمة.

وتم ترشيح كل من: الدكتور عصام بن هاشم الجفري رئيسًا، والدكتور فؤاد أحمد خياط نائبًا للرئيس، والدكتور عاصم عبده إبراهيم بابعير مسؤولاً مالياً، ومنصور حسن فاسي عضواً، وعناية حسن كوشك عضوا، وفايز عايض العتيبي عضوًا، وياسر محمد الحربي عضوًا.

29 أكتوبر 2021 - 23 ربيع الأول 1443
03:48 PM

"الجفري" رئيساً و"خياط" نائباً.. اعتماد أعضاء الدورة الجديدة لـ"أجياد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت الجمعية العمومية بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، جلستها العادية لانتخاب مجلس الإدارة الجديد، ذلك بحضور ممثلي مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة في مقر الجمعية الواقع بحي الهجرة في مكة المكرمة.

وتم ترشيح كل من: الدكتور عصام بن هاشم الجفري رئيسًا، والدكتور فؤاد أحمد خياط نائبًا للرئيس، والدكتور عاصم عبده إبراهيم بابعير مسؤولاً مالياً، ومنصور حسن فاسي عضواً، وعناية حسن كوشك عضوا، وفايز عايض العتيبي عضوًا، وياسر محمد الحربي عضوًا.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,810
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,846
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,040
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,118

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