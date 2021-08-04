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من بينها السعودية .. 16 دولة يتحكمون في ذهب العالم

إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي

كشفت بيانات حديثة صادرة من مجلس الذهب العالمي ، أن 16 دولة وبنكين يتحكمون في ذهب العالم من بينها المملكة العربية السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة التي توجد في قائمة المتحكمين في الذهب عالميًا.

وأوضحت البيانات أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات وذهب للأغراض الصناعية وذهب كاستثمار، وذهب تحتفظ به البنوك المركزية، مشيرة البيانات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، حيث تتحكم بأكثر من 8133.5 طن من الذهب وتليها ألمانيا بـ 3359.1 طن من الذهب.

وأشارت البيانات إلى أن الدول التي تتحكم في ذهب العالم هي السعودية وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، إلى جانب بنكين مركزيين هما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

يُشار إلى أن الذهب يعد أحد أهم الأصول الاحتياطية الأكثر أهمية في العالم إلى جانب السندات الحكومية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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من بينها السعودية .. 16 دولة يتحكمون في ذهب العالم
سبق

كشفت بيانات حديثة صادرة من مجلس الذهب العالمي ، أن 16 دولة وبنكين يتحكمون في ذهب العالم من بينها المملكة العربية السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة التي توجد في قائمة المتحكمين في الذهب عالميًا.

وأوضحت البيانات أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات وذهب للأغراض الصناعية وذهب كاستثمار، وذهب تحتفظ به البنوك المركزية، مشيرة البيانات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، حيث تتحكم بأكثر من 8133.5 طن من الذهب وتليها ألمانيا بـ 3359.1 طن من الذهب.

وأشارت البيانات إلى أن الدول التي تتحكم في ذهب العالم هي السعودية وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، إلى جانب بنكين مركزيين هما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

يُشار إلى أن الذهب يعد أحد أهم الأصول الاحتياطية الأكثر أهمية في العالم إلى جانب السندات الحكومية.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
02:05 AM

من بينها السعودية .. 16 دولة يتحكمون في ذهب العالم

إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي

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خالد علي - الرياض
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كشفت بيانات حديثة صادرة من مجلس الذهب العالمي ، أن 16 دولة وبنكين يتحكمون في ذهب العالم من بينها المملكة العربية السعودية وهي الدولة العربية الوحيدة التي توجد في قائمة المتحكمين في الذهب عالميًا.

وأوضحت البيانات أن الذهب ينقسم إلى مجوهرات وذهب للأغراض الصناعية وذهب كاستثمار، وذهب تحتفظ به البنوك المركزية، مشيرة البيانات إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعد أكبر مالك للذهب حتى منتصف العام الجاري، حيث تتحكم بأكثر من 8133.5 طن من الذهب وتليها ألمانيا بـ 3359.1 طن من الذهب.

وأشارت البيانات إلى أن الدول التي تتحكم في ذهب العالم هي السعودية وأمريكا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا والصين وسويسرا واليابان والهند وهولندا وتركيا وتايوان وكازاخستان والبرتغال وأوزبكستان، إلى جانب بنكين مركزيين هما صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي.

يُشار إلى أن الذهب يعد أحد أهم الأصول الاحتياطية الأكثر أهمية في العالم إلى جانب السندات الحكومية.

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