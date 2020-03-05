شاهد .. "التحالف" يستهدف إرهابيين حوثيين إسناداً للجيش اليمني

استهدفت مقاتلات قوات التحالف عناصر إرهابية في الجبهات وأصابت الأهداف بدقة عالية.
وتلقت العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الضربات العسكرية من قوات التحالف ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.
استهدفت مقاتلات قوات التحالف عناصر إرهابية في الجبهات وأصابت الأهداف بدقة عالية.
وتلقت العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الضربات العسكرية من قوات التحالف ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية
استهدفت مقاتلات قوات التحالف عناصر إرهابية في الجبهات وأصابت الأهداف بدقة عالية.
وتلقت العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الضربات العسكرية من قوات التحالف ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.
استهدفت مقاتلات قوات التحالف عناصر إرهابية في الجبهات وأصابت الأهداف بدقة عالية.
وتلقت العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الضربات العسكرية من قوات التحالف ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.