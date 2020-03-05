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شاهد .. "التحالف" يستهدف إرهابيين حوثيين إسناداً للجيش اليمني

استهدفت مقاتلات قوات التحالف عناصر إرهابية في الجبهات وأصابت الأهداف بدقة عالية.

وتلقت العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الضربات العسكرية من قوات التحالف ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. "التحالف" يستهدف إرهابيين حوثيين إسناداً للجيش اليمني
سبق

استهدفت مقاتلات قوات التحالف عناصر إرهابية في الجبهات وأصابت الأهداف بدقة عالية.

وتلقت العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الضربات العسكرية من قوات التحالف ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
10:20 PM

شاهد .. "التحالف" يستهدف إرهابيين حوثيين إسناداً للجيش اليمني

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
1,807

استهدفت مقاتلات قوات التحالف عناصر إرهابية في الجبهات وأصابت الأهداف بدقة عالية.

وتلقت العناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران الضربات العسكرية من قوات التحالف ضمن عمليات إسناد الجيش اليمني بالجوف.

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