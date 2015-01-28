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البرازيل تسجل 63520 إصابة جديدة و497 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 63520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1283 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و996876 إصابة، ووفاة 220161.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، و8 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76.926؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.386.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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البرازيل تسجل 63520 إصابة جديدة و497 حالة بكوريا الجنوبية
سبق

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 63520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1283 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و996876 إصابة، ووفاة 220161.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، و8 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76.926؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.386.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442
08:32 AM

البرازيل تسجل 63520 إصابة جديدة و497 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت البرازيل خلال الساعات الـ24 الماضية، 63520 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و1283 حالة وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية إلى أن الحصيلة الإجمالية للجائحة بلغت ثمانية ملايين و996876 إصابة، ووفاة 220161.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية خلال الساعات الـ24 الماضية، 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، و8 حالات وفاة.

وأوضح المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا اليوم، أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 76.926؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 1.386.

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