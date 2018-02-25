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الجهني: استمرار الحالة الماطرة.. وتوقعات بسقوط بَرَد خلال الساعات المقبلة

تتركز على منطقة الرياض وجنوب القصيم والشرقية

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني حول آخر تحديثات نماذج البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية: نتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال هذه الليلة، وتتركز على منطقة الرياض وجنوب القصيم والشرقية، وتستمر حتى نهار الغد نتيجة تعمق تبريد علوي جيد، مصحوب باستجابة مدارية مثالية، وبقيم سطحية ملائمة وكفيلة بإحداث اضطرابات جوية على نطاق عرضي بشكل متفاوت بين المتوسط والغزير على طول امتداد خط السحب.

وأضاف "الجهني": وتتميز هذه الحالة بأنها تأخذ طابعًا شتويًّا، وطابعًا ربيعيًّا. ومن المتوقع أن نشاهد سحبًا رعدية مصحوبة بالنفيض والرباب وحبات البَرَد خلال الساعات القادمة.

وبيّن "الجهني": وعلى حسب آخر التحديثات - بعد مشيئة الله - قوة الحالة خلال الساعات القادمة باتجاه منطقة الرياض (الدرعية والزلفي والدوادمي والمجمعة والقويعية ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وشقراء وحوطة بني تميم وعفيف والسليل وضرما والمزاحمية ورماح وثادق وحريملاء والحريق والغاط)، كذلك جنوب القصيم، والمنطقة الشرقية (الدمام، الأحساء، الجبيل، القطيف، الخبر، الخفجي، رأس تنورة، بقيق، قرية العليا والظهران)، وتنتقل بعد ذلك نواحي البحرين والإمارات.

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الجهني: استمرار الحالة الماطرة.. وتوقعات بسقوط بَرَد خلال الساعات المقبلة
سبق

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني حول آخر تحديثات نماذج البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية: نتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال هذه الليلة، وتتركز على منطقة الرياض وجنوب القصيم والشرقية، وتستمر حتى نهار الغد نتيجة تعمق تبريد علوي جيد، مصحوب باستجابة مدارية مثالية، وبقيم سطحية ملائمة وكفيلة بإحداث اضطرابات جوية على نطاق عرضي بشكل متفاوت بين المتوسط والغزير على طول امتداد خط السحب.

وأضاف "الجهني": وتتميز هذه الحالة بأنها تأخذ طابعًا شتويًّا، وطابعًا ربيعيًّا. ومن المتوقع أن نشاهد سحبًا رعدية مصحوبة بالنفيض والرباب وحبات البَرَد خلال الساعات القادمة.

وبيّن "الجهني": وعلى حسب آخر التحديثات - بعد مشيئة الله - قوة الحالة خلال الساعات القادمة باتجاه منطقة الرياض (الدرعية والزلفي والدوادمي والمجمعة والقويعية ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وشقراء وحوطة بني تميم وعفيف والسليل وضرما والمزاحمية ورماح وثادق وحريملاء والحريق والغاط)، كذلك جنوب القصيم، والمنطقة الشرقية (الدمام، الأحساء، الجبيل، القطيف، الخبر، الخفجي، رأس تنورة، بقيق، قرية العليا والظهران)، وتنتقل بعد ذلك نواحي البحرين والإمارات.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
01:02 AM

الجهني: استمرار الحالة الماطرة.. وتوقعات بسقوط بَرَد خلال الساعات المقبلة

تتركز على منطقة الرياض وجنوب القصيم والشرقية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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22,037

قال الخبير الجوي والباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني حول آخر تحديثات نماذج البيانات المناخية العالمية، التي تركز على منطقة الشرق الأوسط، بما فيها السعودية: نتوقع - بمشيئة الله تعالى - أن تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي خلال هذه الليلة، وتتركز على منطقة الرياض وجنوب القصيم والشرقية، وتستمر حتى نهار الغد نتيجة تعمق تبريد علوي جيد، مصحوب باستجابة مدارية مثالية، وبقيم سطحية ملائمة وكفيلة بإحداث اضطرابات جوية على نطاق عرضي بشكل متفاوت بين المتوسط والغزير على طول امتداد خط السحب.

وأضاف "الجهني": وتتميز هذه الحالة بأنها تأخذ طابعًا شتويًّا، وطابعًا ربيعيًّا. ومن المتوقع أن نشاهد سحبًا رعدية مصحوبة بالنفيض والرباب وحبات البَرَد خلال الساعات القادمة.

وبيّن "الجهني": وعلى حسب آخر التحديثات - بعد مشيئة الله - قوة الحالة خلال الساعات القادمة باتجاه منطقة الرياض (الدرعية والزلفي والدوادمي والمجمعة والقويعية ووادي الدواسر والأفلاج والخرج وشقراء وحوطة بني تميم وعفيف والسليل وضرما والمزاحمية ورماح وثادق وحريملاء والحريق والغاط)، كذلك جنوب القصيم، والمنطقة الشرقية (الدمام، الأحساء، الجبيل، القطيف، الخبر، الخفجي، رأس تنورة، بقيق، قرية العليا والظهران)، وتنتقل بعد ذلك نواحي البحرين والإمارات.

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