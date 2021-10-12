عسير.. سحب رعدية ورياح نشطة تتواصل حتى 6 مساءً

المركز الوطني: تؤدي إلى تدني الرؤية وتشمل محافظات عدة

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوُّن سحب رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة رياحاً نشطة وتدنياً في مدى الرؤية على مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وتنومة، وخميس مشيط، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 6 مساءً.