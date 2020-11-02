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"البيئة": 200 وظيفة للجنسين بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة

ابتداءً من الغد ولمدة 7 أيام.. وإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظيفة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

ودعت "البيئة" إلى الاطلاع على تلك الوظائف من خلال الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%2012.aspx.

كما أهابت بالراغبين التقديم عبر الرابط التالي

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

وذلك ابتداءً من 17/ 3/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 3/ 11/ 2020م، ولمدة سبعة أيام.

وبينت أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على الإنترنت لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بأنه سيتم خلال المقابلة مطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

وأكدت أن الترشح النهائي للوظيفة سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، داعيةً إلى التواصل مع الوزارة لمزيد من الاستفسارات خلال أيام العمل من الساعة (08:00 ص) وحتى (02:30 ظ) على الهاتف التالي: 0112038888 تحويلة (1484/1483).

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البيئة": 200 وظيفة للجنسين بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة
سبق

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظيفة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

ودعت "البيئة" إلى الاطلاع على تلك الوظائف من خلال الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%2012.aspx.

كما أهابت بالراغبين التقديم عبر الرابط التالي

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

وذلك ابتداءً من 17/ 3/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 3/ 11/ 2020م، ولمدة سبعة أيام.

وبينت أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على الإنترنت لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بأنه سيتم خلال المقابلة مطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

وأكدت أن الترشح النهائي للوظيفة سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، داعيةً إلى التواصل مع الوزارة لمزيد من الاستفسارات خلال أيام العمل من الساعة (08:00 ص) وحتى (02:30 ظ) على الهاتف التالي: 0112038888 تحويلة (1484/1483).

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
02:50 PM

"البيئة": 200 وظيفة للجنسين بنظام التعاقد في مختلف مناطق المملكة

ابتداءً من الغد ولمدة 7 أيام.. وإعلان المرشحين عبر موقعها الإلكتروني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن طرح 200 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك لشغلها بنظام التعاقد على وظائف رسمية.

وأوضحت الوزارة أن شروط الوظيفة: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بحدٍّ شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون مفصولاً من الخدمة بالدولة، إضافة إلى توفر معادلة المؤهل من وزارة التعليم للحاصلين على الدرجات العلمية من خارج المملكة.

ودعت "البيئة" إلى الاطلاع على تلك الوظائف من خلال الرابط:

https://www.mewa.gov.sa/ar/Ministry/AboutMinistry/Employment/Pages/Employment%2012.aspx.

كما أهابت بالراغبين التقديم عبر الرابط التالي

https://hr.mewa.gov.sa/ees/public/login.aspx

وذلك ابتداءً من 17/ 3/ 1442هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 3/ 11/ 2020م، ولمدة سبعة أيام.

وبينت أنه سيتم إعلان أسماء المرشحين عبر موقعها على الإنترنت لإجراء المقابلة الشخصية معهم، منوهة بأنه سيتم خلال المقابلة مطابقة شهادات المرشحين وبياناتهم، وفي حال اختلاف البيانات أو عدم صحتها أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

وأكدت أن الترشح النهائي للوظيفة سيتم بعد الانتهاء من مطابقة البيانات والمقابلات الشخصية، داعيةً إلى التواصل مع الوزارة لمزيد من الاستفسارات خلال أيام العمل من الساعة (08:00 ص) وحتى (02:30 ظ) على الهاتف التالي: 0112038888 تحويلة (1484/1483).

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