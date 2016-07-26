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الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا"

"تبون" طالب بتطعيم 2.5 مليون مواطن في العاصمة

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، خلال أول اجتماع مع الحكومة الجديدة، العودة لنظام الحجر المنزلي ابتداءً من الساعة الثامنة ليلاً إلى السادسة صباحًا، في الولايات الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا.

وحدد "تبون" هدف الوصول إلى تطعيم 2.5 مليون شخص في العاصمة الجزائر، و50 في المائة في ولايات وهران وسطيف وقسنطينة وورقلة، وفقًا لـ"رويترز".

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الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا"
سبق

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، خلال أول اجتماع مع الحكومة الجديدة، العودة لنظام الحجر المنزلي ابتداءً من الساعة الثامنة ليلاً إلى السادسة صباحًا، في الولايات الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا.

وحدد "تبون" هدف الوصول إلى تطعيم 2.5 مليون شخص في العاصمة الجزائر، و50 في المائة في ولايات وهران وسطيف وقسنطينة وورقلة، وفقًا لـ"رويترز".

25 يوليو 2021 - 15 ذو الحجة 1442
10:11 PM

الجزائر تعيد فرض الحجر الجزئي على الولايات الموبوءة بـ"كورونا"

"تبون" طالب بتطعيم 2.5 مليون مواطن في العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الأحد)، خلال أول اجتماع مع الحكومة الجديدة، العودة لنظام الحجر المنزلي ابتداءً من الساعة الثامنة ليلاً إلى السادسة صباحًا، في الولايات الأكثر تضررًا من تفشي وباء كورونا.

وحدد "تبون" هدف الوصول إلى تطعيم 2.5 مليون شخص في العاصمة الجزائر، و50 في المائة في ولايات وهران وسطيف وقسنطينة وورقلة، وفقًا لـ"رويترز".

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