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لا تُصدَم.. هذه هي الأموال التي أُنفقت في الانتخابات الأمريكية 2020

من تفوق في الإنفاق: ترامب أم بايدن؟

كشفت دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس"، عن الحجم الضخم للأموال التي أنفقت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومعها انتخابات تجديد بعض مقاعد الكونجرس.

وقال موقع قناة "الحرة"، عن الحملات الانتخابية لعام 2020: تم إنفاق 6.6 مليارات دولار من قِبَل المرشحين للرئاسة؛ أي أكثر بملياري دولار عن المبلغ الذي أُنفِق في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات؛ بحسب دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس".

وتفوّقت حملة بايدن من هذه الناحية؛ إذ أغرقت الإذاعات في الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية.

وتضيف "الحرة": تم في المجمل إنفاق أكثر من 14 مليار دولار في الفترة التي سبقت انتخابات 3 نوفمبر؛ إذ تم تخصيص أكثر من سبعة مليارات دولار من هذا المبلغ لانتخابات الكونجرس.

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لا تُصدَم.. هذه هي الأموال التي أُنفقت في الانتخابات الأمريكية 2020
سبق

كشفت دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس"، عن الحجم الضخم للأموال التي أنفقت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومعها انتخابات تجديد بعض مقاعد الكونجرس.

وقال موقع قناة "الحرة"، عن الحملات الانتخابية لعام 2020: تم إنفاق 6.6 مليارات دولار من قِبَل المرشحين للرئاسة؛ أي أكثر بملياري دولار عن المبلغ الذي أُنفِق في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات؛ بحسب دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس".

وتفوّقت حملة بايدن من هذه الناحية؛ إذ أغرقت الإذاعات في الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية.

وتضيف "الحرة": تم في المجمل إنفاق أكثر من 14 مليار دولار في الفترة التي سبقت انتخابات 3 نوفمبر؛ إذ تم تخصيص أكثر من سبعة مليارات دولار من هذا المبلغ لانتخابات الكونجرس.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
01:17 PM

لا تُصدَم.. هذه هي الأموال التي أُنفقت في الانتخابات الأمريكية 2020

من تفوق في الإنفاق: ترامب أم بايدن؟

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
2,800

كشفت دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس"، عن الحجم الضخم للأموال التي أنفقت في انتخابات الرئاسة الأمريكية، ومعها انتخابات تجديد بعض مقاعد الكونجرس.

وقال موقع قناة "الحرة"، عن الحملات الانتخابية لعام 2020: تم إنفاق 6.6 مليارات دولار من قِبَل المرشحين للرئاسة؛ أي أكثر بملياري دولار عن المبلغ الذي أُنفِق في الانتخابات السابقة قبل أربع سنوات؛ بحسب دراسة أجراها مركز "ريسبونسيف بوليتيكس".

وتفوّقت حملة بايدن من هذه الناحية؛ إذ أغرقت الإذاعات في الولايات الرئيسية بالإعلانات السياسية.

وتضيف "الحرة": تم في المجمل إنفاق أكثر من 14 مليار دولار في الفترة التي سبقت انتخابات 3 نوفمبر؛ إذ تم تخصيص أكثر من سبعة مليارات دولار من هذا المبلغ لانتخابات الكونجرس.

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بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,450
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,823
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,808
70 مليار ..

70 مليار ..

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26,921

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