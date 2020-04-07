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السودان يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

ليرتفع تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 14

أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية، أكّدت تسجيل الإصابتين الجديدتين بولاية الخرطوم.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكّدة المصابة بكورونا في السودان، إلى 14 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتَي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

وأشارت التقارير إلى أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب.

أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وخالط شخصاً قادما من خارج البلاد.

وستعلن وزارة الصحة الاتحادية، الثلاثاء، حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

السودان فيروس كورونا الجديد

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السودان يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا
سبق

أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية، أكّدت تسجيل الإصابتين الجديدتين بولاية الخرطوم.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكّدة المصابة بكورونا في السودان، إلى 14 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتَي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

وأشارت التقارير إلى أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب.

أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وخالط شخصاً قادما من خارج البلاد.

وستعلن وزارة الصحة الاتحادية، الثلاثاء، حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
10:48 AM

السودان يعلن تسجيل إصابتين جديدتين بكورونا

ليرتفع تعداد المصابين بالمرض في البلاد إلى 14

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن السودان، الثلاثاء، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 14.

وأفادت "سكاي نيوز عربية" بأن التقارير الوبائية لوزارة الصحة الاتحادية، أكّدت تسجيل الإصابتين الجديدتين بولاية الخرطوم.

وبهذا يرتفع عدد الحالات المؤكّدة المصابة بكورونا في السودان، إلى 14 حالة، دون تسجيل وفيات جديدة عدا حالتَي الوفاة التي سبق الإعلان عنهما.

وأشارت التقارير إلى أن الحالة رقم 13 هي لسوداني في السبعينيات من العمر، ليس لدية تاريخ سفر ولا سجل مخالطة لشخص مصاب.

أما الحالة 14 فهي لسوداني في الأربعينيات من العمر، وخالط شخصاً قادما من خارج البلاد.

وستعلن وزارة الصحة الاتحادية، الثلاثاء، حزمة جديدة من الإجراءات الوقائية والاحترازية.

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