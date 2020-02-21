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مسؤول في البرلمان اليمني يتّهم إيران بتأزيم الوضع ببلاده

من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وإمدادهم بالسلاح

قال مسؤول في البرلمان اليمني: إن إيران ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي، وإمدادهم بالسلاح.


وأكد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، في كلمته بندوة نظمتها السفارة اليمنية في الكونجرس الأمريكي؛ أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران يهدّد الأمن في المنطقة، لاسيما في مضيق باب المندب؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وطالب جباري الكونجرس الأمريكي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، والضغط على النظام الإيراني والميليشيا الانقلابية؛ للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب وتجنّب قصف المناطق المدنية والمأهولة.

وأكد نائب رئيس البرلمان أن حكومة بلاده حريصة على إنجاح الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن والمضي قدمًا لحل الأزمة في اليمن، رغم إفشال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران جميع جهود السلام، واستمرارهم في تصعيد الوضع عسكريًّا والتنصّل من تنفيذ التزاماتهم.

البرلمان اليمني إيران اليمن ميليشيا الحوثي الانقلابية

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مسؤول في البرلمان اليمني يتّهم إيران بتأزيم الوضع ببلاده
سبق

قال مسؤول في البرلمان اليمني: إن إيران ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي، وإمدادهم بالسلاح.


وأكد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، في كلمته بندوة نظمتها السفارة اليمنية في الكونجرس الأمريكي؛ أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران يهدّد الأمن في المنطقة، لاسيما في مضيق باب المندب؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وطالب جباري الكونجرس الأمريكي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، والضغط على النظام الإيراني والميليشيا الانقلابية؛ للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب وتجنّب قصف المناطق المدنية والمأهولة.

وأكد نائب رئيس البرلمان أن حكومة بلاده حريصة على إنجاح الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن والمضي قدمًا لحل الأزمة في اليمن، رغم إفشال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران جميع جهود السلام، واستمرارهم في تصعيد الوضع عسكريًّا والتنصّل من تنفيذ التزاماتهم.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
05:13 PM

مسؤول في البرلمان اليمني يتّهم إيران بتأزيم الوضع ببلاده

من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وإمدادهم بالسلاح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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قال مسؤول في البرلمان اليمني: إن إيران ساهمت في تأزيم الوضع في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتدريب وتقديم الدعم اللوجيستي والإعلامي، وإمدادهم بالسلاح.


وأكد نائب رئيس البرلمان عبدالعزيز جباري، في كلمته بندوة نظمتها السفارة اليمنية في الكونجرس الأمريكي؛ أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران يهدّد الأمن في المنطقة، لاسيما في مضيق باب المندب؛ وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وطالب جباري الكونجرس الأمريكي بإدانة انتهاكات ميليشيا الحوثي الانقلابية، والضغط على النظام الإيراني والميليشيا الانقلابية؛ للرضوخ لعملية السلام وتفعيل القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة، وأهمها قوانين حماية المدنيين أثناء الحرب وتجنّب قصف المناطق المدنية والمأهولة.

وأكد نائب رئيس البرلمان أن حكومة بلاده حريصة على إنجاح الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن والمضي قدمًا لحل الأزمة في اليمن، رغم إفشال ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران جميع جهود السلام، واستمرارهم في تصعيد الوضع عسكريًّا والتنصّل من تنفيذ التزاماتهم.

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