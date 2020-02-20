"ملتقى مكة الثقافي".. "مرور القنفذة" يختتم مبادرة "بيان اللغة"

اختُتمت أمس مبادرة شعبة مرور محافظة القنفذة "بيان اللغة"، ضمن مشروع ملتقى مكة الثقافي، تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن"، بالشراكة مع تعليم القنفذة والكلية الجامعية بالمحافظة.

واستهدفت المبادرة جميعَ المتقدمين على رخص القيادة بجميع أنواعها بمدرسة تعليم القيادة، واستفاد عدد كبير من هذه المبادرة؛ حيث تم إلقاء المحاضرات في مدرسة تعليم القيادة من قِبَل معلمي لغة عربية من تعليم القنفذة والكلية الجامعية بالمحافظة.

حضر حفلَ الختام مديرُ التعليم الدكتور محمد الزاحمي، ومدير الشرطة العقيد علي الصالحي، ووكيل الكلية الجامعية الدكتور محمد مرعي الحازمي، ومدير الدوريات الأمنية الرائد عبدالرحمن الشمراني.

من جانبه، حَمِد مدير مرور محافظة القنفذة المقدم إبراهيم العمري، الله تعالى على نجاح المبادرة؛ منوهًا بأهمية الاهتمام باللغة العربية التي تُعَد من أكثر اللغات تميزًا وإبداعًا، وعلينا الاهتمام باللغة العربية والحفاظ عليها.

وتَوجّه "العمري" بأسمى آيات الشكر والعرفان لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، على دعمه المستمر لجهود نشر المعرفة والارتقاء باللغة العربية في المجتمع؛ مؤكدًا أن إسهاماته الجليلة ستبقى في ذاكرة التاريخ، وستظل إسهاماته الرائدة لإحياء اللغة العربية ومعارفها وعلومها مصدر إلهام للأجيال القادمة.