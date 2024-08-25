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"تعليم الليث" يرحب بعودة ٤٤٦٧ معلماً لمدارسهم استعداداً للعام الدراسي الجديد

٢٠٠ مشرف تربوي قاموا بتنفيذ جولات إشرافية لتفقد المدارس بمختلف المراحل

انتظم صباح اليوم أكثر من ٤٤٦٧ معلماً ومعلمة بمدارسهم بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها، حيث شرعت كثير من إدارات المدارس إلى إقامة حفلات معايدة واستقبال للمعلمين والمعلمات، تقديراً لمكانتهم وترحيباً بعودتهم استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ، يوم الأحد المقبل ٢/ ١ / ١٤٤١هـ.

وتفصيلاً، رحب مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة المعلمين والمعلمات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة والإنجاز، والإخلاص والانضباط في العمل.

وأشاد "الحازمي" بالعودة المبشرة والمتميزة للمعلمين والمعلمات والاستقبال المتميز من قبل قادة وقائدات المدارس، مؤكداً أنهم القدوة الحسنة والأمناء على تربية وتعليم أبناء وبنات هذا الوطن وغرس قيم الفضيلة والطموح والتفوق والانضباط والالتزام في نفوسهم.

ودعا "الحازمي" القادة والقائدات إلى تمكين المعلمين والمعلمات من حضور البرامج التدريبية الجاري تنفيذها خلال أسبوع التهيئة المهنية في مراكز التطوير المهني والمدارس، والبالغ عددها (١٢٥) برنامجاً تدريبياً، بالإضافة إلى العمل على تشكيل اللجان المدرسية، ووضع الجداول الدراسية وتوزيعها على المعلمين والمعلمات، وتوزيع تدريس المواد على المعلمين بحسب تخصصاتهم، واعتماد المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجويد الممارسات التدريسية والتعليمية، وتحسين نواتج التعلم.

من جهة أخرى، قام أكثر من ٢٠٠ مشرف تربوي ومشرفة تربوية بتنفيذ جولات إشرافية، لتفقد مدارس (البنين والبنات) بمختلف المراحل الدراسية، ومتابعة سير انتظام عودة المعلمين والمعلمات، والترحيب بهم، مطلعين على جاهزية إدارات المدارس وتلمس احتياجاتها ودراسة أبرز الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة تجاهها والرفع بالتقارير الخاصة بذلك.

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"تعليم الليث" يرحب بعودة ٤٤٦٧ معلماً لمدارسهم استعداداً للعام الدراسي الجديد
سبق

انتظم صباح اليوم أكثر من ٤٤٦٧ معلماً ومعلمة بمدارسهم بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها، حيث شرعت كثير من إدارات المدارس إلى إقامة حفلات معايدة واستقبال للمعلمين والمعلمات، تقديراً لمكانتهم وترحيباً بعودتهم استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ، يوم الأحد المقبل ٢/ ١ / ١٤٤١هـ.

وتفصيلاً، رحب مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة المعلمين والمعلمات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة والإنجاز، والإخلاص والانضباط في العمل.

وأشاد "الحازمي" بالعودة المبشرة والمتميزة للمعلمين والمعلمات والاستقبال المتميز من قبل قادة وقائدات المدارس، مؤكداً أنهم القدوة الحسنة والأمناء على تربية وتعليم أبناء وبنات هذا الوطن وغرس قيم الفضيلة والطموح والتفوق والانضباط والالتزام في نفوسهم.

ودعا "الحازمي" القادة والقائدات إلى تمكين المعلمين والمعلمات من حضور البرامج التدريبية الجاري تنفيذها خلال أسبوع التهيئة المهنية في مراكز التطوير المهني والمدارس، والبالغ عددها (١٢٥) برنامجاً تدريبياً، بالإضافة إلى العمل على تشكيل اللجان المدرسية، ووضع الجداول الدراسية وتوزيعها على المعلمين والمعلمات، وتوزيع تدريس المواد على المعلمين بحسب تخصصاتهم، واعتماد المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجويد الممارسات التدريسية والتعليمية، وتحسين نواتج التعلم.

من جهة أخرى، قام أكثر من ٢٠٠ مشرف تربوي ومشرفة تربوية بتنفيذ جولات إشرافية، لتفقد مدارس (البنين والبنات) بمختلف المراحل الدراسية، ومتابعة سير انتظام عودة المعلمين والمعلمات، والترحيب بهم، مطلعين على جاهزية إدارات المدارس وتلمس احتياجاتها ودراسة أبرز الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة تجاهها والرفع بالتقارير الخاصة بذلك.

25 أغسطس 2019 - 24 ذو الحجة 1440
10:01 PM

"تعليم الليث" يرحب بعودة ٤٤٦٧ معلماً لمدارسهم استعداداً للعام الدراسي الجديد

٢٠٠ مشرف تربوي قاموا بتنفيذ جولات إشرافية لتفقد المدارس بمختلف المراحل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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انتظم صباح اليوم أكثر من ٤٤٦٧ معلماً ومعلمة بمدارسهم بإدارة التعليم بمحافظة الليث ومكاتب التعليم التابعة لها، حيث شرعت كثير من إدارات المدارس إلى إقامة حفلات معايدة واستقبال للمعلمين والمعلمات، تقديراً لمكانتهم وترحيباً بعودتهم استعداداً لانطلاقة العام الدراسي الجديد ١٤٤٠هـ / ١٤٤١هـ، يوم الأحد المقبل ٢/ ١ / ١٤٤١هـ.

وتفصيلاً، رحب مدير إدارة التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي بعودة المعلمين والمعلمات، متمنياً لهم عاماً دراسياً حافلاً بالعطاء والجد والاجتهاد والمثابرة والإنجاز، والإخلاص والانضباط في العمل.

وأشاد "الحازمي" بالعودة المبشرة والمتميزة للمعلمين والمعلمات والاستقبال المتميز من قبل قادة وقائدات المدارس، مؤكداً أنهم القدوة الحسنة والأمناء على تربية وتعليم أبناء وبنات هذا الوطن وغرس قيم الفضيلة والطموح والتفوق والانضباط والالتزام في نفوسهم.

ودعا "الحازمي" القادة والقائدات إلى تمكين المعلمين والمعلمات من حضور البرامج التدريبية الجاري تنفيذها خلال أسبوع التهيئة المهنية في مراكز التطوير المهني والمدارس، والبالغ عددها (١٢٥) برنامجاً تدريبياً، بالإضافة إلى العمل على تشكيل اللجان المدرسية، ووضع الجداول الدراسية وتوزيعها على المعلمين والمعلمات، وتوزيع تدريس المواد على المعلمين بحسب تخصصاتهم، واعتماد المبادرات والبرامج التي تهدف إلى تجويد الممارسات التدريسية والتعليمية، وتحسين نواتج التعلم.

من جهة أخرى، قام أكثر من ٢٠٠ مشرف تربوي ومشرفة تربوية بتنفيذ جولات إشرافية، لتفقد مدارس (البنين والبنات) بمختلف المراحل الدراسية، ومتابعة سير انتظام عودة المعلمين والمعلمات، والترحيب بهم، مطلعين على جاهزية إدارات المدارس وتلمس احتياجاتها ودراسة أبرز الصعوبات والمعوقات التي قد تعترض سير العمل، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة تجاهها والرفع بالتقارير الخاصة بذلك.

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