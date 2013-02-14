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انطلاق مناورات "رماح النصر 2022" بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

تمرين تشارك فيه القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي والحرس الوطني وأمن الدولة

انطلقت يوم أمس مناورات التمرين المشترك «رماح النصر 2022» في نسخته الثانية في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، وستستمر المناورات لمدة أسبوعين.

ويشارك في التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي (القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة)، كما تشارك عدة دول شقيقة وصديقة بالتمرين.

من جانبه أوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي أن رؤية وزارة الدفاع لقواتنا المسلحة تضمنت أن يكون هناك قوة عسكرية محترفة ومشتركة تقود التحالفات وتشارك بها بكفاءة واقتدار، وللمساهمة في تحقيق هذه الرؤية على المستوى التكتيكي.

حرصت القوات الجوية ممثلة بمركز الحرب الجوي على تنفيذ تمرين "رماح النصر 2022"، وهو التمرين الثاني لمركز الحرب الجوي والذي يسهم في صقل العمل المشترك بين جميع أفرع القوات العسكرية المشاركة من المملكة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة أيضاً بالتمرين، وذلك لتحقيق التناغم والتأثير المطلوب في بيئة تهديد متعددة الأبعاد.

رماح النصر 2022

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مناورات "رماح النصر 2022" بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي
سبق

انطلقت يوم أمس مناورات التمرين المشترك «رماح النصر 2022» في نسخته الثانية في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، وستستمر المناورات لمدة أسبوعين.

ويشارك في التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي (القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة)، كما تشارك عدة دول شقيقة وصديقة بالتمرين.

من جانبه أوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي أن رؤية وزارة الدفاع لقواتنا المسلحة تضمنت أن يكون هناك قوة عسكرية محترفة ومشتركة تقود التحالفات وتشارك بها بكفاءة واقتدار، وللمساهمة في تحقيق هذه الرؤية على المستوى التكتيكي.

حرصت القوات الجوية ممثلة بمركز الحرب الجوي على تنفيذ تمرين "رماح النصر 2022"، وهو التمرين الثاني لمركز الحرب الجوي والذي يسهم في صقل العمل المشترك بين جميع أفرع القوات العسكرية المشاركة من المملكة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة أيضاً بالتمرين، وذلك لتحقيق التناغم والتأثير المطلوب في بيئة تهديد متعددة الأبعاد.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
06:35 PM
اخر تعديل
14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:31 PM

انطلاق مناورات "رماح النصر 2022" بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

تمرين تشارك فيه القوات البرية والبحرية والدفاع الجوي والحرس الوطني وأمن الدولة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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انطلقت يوم أمس مناورات التمرين المشترك «رماح النصر 2022» في نسخته الثانية في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، وستستمر المناورات لمدة أسبوعين.

ويشارك في التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي (القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية، وقوات الدفاع الجوي، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة)، كما تشارك عدة دول شقيقة وصديقة بالتمرين.

من جانبه أوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي أن رؤية وزارة الدفاع لقواتنا المسلحة تضمنت أن يكون هناك قوة عسكرية محترفة ومشتركة تقود التحالفات وتشارك بها بكفاءة واقتدار، وللمساهمة في تحقيق هذه الرؤية على المستوى التكتيكي.

حرصت القوات الجوية ممثلة بمركز الحرب الجوي على تنفيذ تمرين "رماح النصر 2022"، وهو التمرين الثاني لمركز الحرب الجوي والذي يسهم في صقل العمل المشترك بين جميع أفرع القوات العسكرية المشاركة من المملكة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة أيضاً بالتمرين، وذلك لتحقيق التناغم والتأثير المطلوب في بيئة تهديد متعددة الأبعاد.

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