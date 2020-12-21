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"إرواء" تزور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ "ابن حميد"

زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، في منزله، للتعريف بالجمعية والمشاريع التي تقدمها في سقيا الماء.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الموسى شكره وتقديره للشيخ ابن حميد على إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية، مؤكداً بأن مثل هذه الاستضافات تأتي للتعريف بالجمعية والأنشطة التي تعمل عليها، مع كبار العلماء والمؤثرين في المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن صالح الحصين "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية.

ودار خلال الزيارة مناقشة العديد من القضايا التي تخدم الجمعية، وفي الختام قدمت الجمعية درعاً تذكارية لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد بهذه المناسبة.

الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب إرواء

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"إرواء" تزور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ "ابن حميد"
سبق

زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، في منزله، للتعريف بالجمعية والمشاريع التي تقدمها في سقيا الماء.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الموسى شكره وتقديره للشيخ ابن حميد على إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية، مؤكداً بأن مثل هذه الاستضافات تأتي للتعريف بالجمعية والأنشطة التي تعمل عليها، مع كبار العلماء والمؤثرين في المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن صالح الحصين "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية.

ودار خلال الزيارة مناقشة العديد من القضايا التي تخدم الجمعية، وفي الختام قدمت الجمعية درعاً تذكارية لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد بهذه المناسبة.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
08:14 PM

"إرواء" تزور عضو هيئة كبار العلماء الشيخ "ابن حميد"

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نافل السبيعي - الرياض
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زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة بأعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، في منزله، للتعريف بالجمعية والمشاريع التي تقدمها في سقيا الماء.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الموسى شكره وتقديره للشيخ ابن حميد على إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية، مؤكداً بأن مثل هذه الاستضافات تأتي للتعريف بالجمعية والأنشطة التي تعمل عليها، مع كبار العلماء والمؤثرين في المجتمع.

وأضاف عضو مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن صالح الحصين "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية.

ودار خلال الزيارة مناقشة العديد من القضايا التي تخدم الجمعية، وفي الختام قدمت الجمعية درعاً تذكارية لعضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ صالح بن حميد بهذه المناسبة.

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