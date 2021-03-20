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"تقني مكة" يستقبل طلبات المواطنين للاشتراك في برنامج " أتقن 6" عن بعد

يشمل 6 دورات مسائية للرجال والنساء.. وتنطلق 8 شعبان ولمدة 3 أسابيع

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المواطنين والمواطنات ببرنامج التدريب المجتمعي" أتقن 6" حيث بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق مرحلته السادسة في مناطق ومحافظات السعودية.

وتفصيلاً، أعلنت إدارة التدريب عن (6) دورات مسائية رجالية ونسائية تنطلق يوم 8 شعبان الجاري وتستمر 3 أسابيع بواقع أسبوع تدريبي للدورة الواحدة.

وفي هذا الصدد، أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، إلى أن المؤسسة بادرت بمواصلة تشغيل البرنامج برسوم رمزية عقب نجاحه في مراحله الخمس الماضية، والذي يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية، والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة السريعة.

وأضاف "كدسة" أن دورات البرنامج تنفذ عن بعد في مجالات: الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، إدارة الفعاليات والمناسبات، ضريبة القيمة المضافة، الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

ومن جهته، أوضح المهندس عبدالله باخشوين رئيس مركز الأعمال وخدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج "أتقن 6" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات أو أبناء السعوديات أو من أبناء القبائل النازحة "من عمر 15 سنة فأعلى في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والفنية، وكشف أن البرنامج يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين بالتسجيل في برامجه والاستفادة من التخصصات المطروحة الذي تنفذ كل أسبوع بواقع ٤ أيام تدريبية لكل برنامج تدريبي وبإجمالي ١٦ ساعة تدريبية.

وكشف "باخشوين" أن شروط البرنامج تتطلب الإلمام التام باستخدام المنصة الإلكترونية تيمز Teams، التسجيل على البرامج التدريبية وتسديد الرسوم ( 100 ريال ) للبرنامج الواحد إلكترونياً عن طريق بوابة المركز على الرابط Ctc.tvtc.gov.sa، فيما يحق للمتدرب الالتحاق بأكثر من برنامج خلال أسابيع التدريب التي تنفذ في الفترة المسائية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من أسابيع التدريب.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مكة المكرمة تقني مكة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تقني مكة" يستقبل طلبات المواطنين للاشتراك في برنامج " أتقن 6" عن بعد
سبق

تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المواطنين والمواطنات ببرنامج التدريب المجتمعي" أتقن 6" حيث بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق مرحلته السادسة في مناطق ومحافظات السعودية.

وتفصيلاً، أعلنت إدارة التدريب عن (6) دورات مسائية رجالية ونسائية تنطلق يوم 8 شعبان الجاري وتستمر 3 أسابيع بواقع أسبوع تدريبي للدورة الواحدة.

وفي هذا الصدد، أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، إلى أن المؤسسة بادرت بمواصلة تشغيل البرنامج برسوم رمزية عقب نجاحه في مراحله الخمس الماضية، والذي يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية، والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة السريعة.

وأضاف "كدسة" أن دورات البرنامج تنفذ عن بعد في مجالات: الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، إدارة الفعاليات والمناسبات، ضريبة القيمة المضافة، الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

ومن جهته، أوضح المهندس عبدالله باخشوين رئيس مركز الأعمال وخدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج "أتقن 6" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات أو أبناء السعوديات أو من أبناء القبائل النازحة "من عمر 15 سنة فأعلى في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والفنية، وكشف أن البرنامج يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين بالتسجيل في برامجه والاستفادة من التخصصات المطروحة الذي تنفذ كل أسبوع بواقع ٤ أيام تدريبية لكل برنامج تدريبي وبإجمالي ١٦ ساعة تدريبية.

وكشف "باخشوين" أن شروط البرنامج تتطلب الإلمام التام باستخدام المنصة الإلكترونية تيمز Teams، التسجيل على البرامج التدريبية وتسديد الرسوم ( 100 ريال ) للبرنامج الواحد إلكترونياً عن طريق بوابة المركز على الرابط Ctc.tvtc.gov.sa، فيما يحق للمتدرب الالتحاق بأكثر من برنامج خلال أسابيع التدريب التي تنفذ في الفترة المسائية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من أسابيع التدريب.

20 مارس 2021 - 7 شعبان 1442
01:07 AM

"تقني مكة" يستقبل طلبات المواطنين للاشتراك في برنامج " أتقن 6" عن بعد

يشمل 6 دورات مسائية للرجال والنساء.. وتنطلق 8 شعبان ولمدة 3 أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تواصل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة استقبال طلبات المواطنين والمواطنات ببرنامج التدريب المجتمعي" أتقن 6" حيث بادرت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإطلاق مرحلته السادسة في مناطق ومحافظات السعودية.

وتفصيلاً، أعلنت إدارة التدريب عن (6) دورات مسائية رجالية ونسائية تنطلق يوم 8 شعبان الجاري وتستمر 3 أسابيع بواقع أسبوع تدريبي للدورة الواحدة.

وفي هذا الصدد، أشار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة، إلى أن المؤسسة بادرت بمواصلة تشغيل البرنامج برسوم رمزية عقب نجاحه في مراحله الخمس الماضية، والذي يساهم في إكساب المواطنين والمواطنات المهارات التقنية، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية، والتقليل من الاعتماد على العمالة الأجنبية في إجراء الصيانة السريعة.

وأضاف "كدسة" أن دورات البرنامج تنفذ عن بعد في مجالات: الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، الأمن السيبراني، إدارة الفعاليات والمناسبات، ضريبة القيمة المضافة، الاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الإلكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.

ومن جهته، أوضح المهندس عبدالله باخشوين رئيس مركز الأعمال وخدمة المجتمع بمنطقة مكة المكرمة أن برنامج "أتقن 6" يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسؤولية الاجتماعية بالمؤسسة التي تأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ وتلبية رغبات المواطنين والمواطنات أو أبناء السعوديات أو من أبناء القبائل النازحة "من عمر 15 سنة فأعلى في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية والفنية، وكشف أن البرنامج يسمح للعاملين في القطاع العام من المدنيين والعسكريين والقطاع الخاص بالإضافة إلى المتقاعدين بالتسجيل في برامجه والاستفادة من التخصصات المطروحة الذي تنفذ كل أسبوع بواقع ٤ أيام تدريبية لكل برنامج تدريبي وبإجمالي ١٦ ساعة تدريبية.

وكشف "باخشوين" أن شروط البرنامج تتطلب الإلمام التام باستخدام المنصة الإلكترونية تيمز Teams، التسجيل على البرامج التدريبية وتسديد الرسوم ( 100 ريال ) للبرنامج الواحد إلكترونياً عن طريق بوابة المركز على الرابط Ctc.tvtc.gov.sa، فيما يحق للمتدرب الالتحاق بأكثر من برنامج خلال أسابيع التدريب التي تنفذ في الفترة المسائية من الأحد إلى الأربعاء من كل أسبوع من أسابيع التدريب.

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