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بين تكهن وتوضيح .. هذه هي حقيقة "فيديو مقاتلات موكب الملك"

مواقع التواصل تتداول التكهنات والغريب عودة المقطع للظهور مجدّداً

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مرافقة عددٍ من الطائرات المقاتلة السعودية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فوق أجواء الرياض.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، أثارت مقاطع الفيديو هذه تكهنات مغرّدين بأن الطائرة تحمل على متنها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن الطائرات المقاتلة هي لأغراض أمنية، إلا أن قناة "الإخبارية" السعودية نشرت مقطع الفيديو؛ مؤكدةً أن هذا الفيديو كان جزءاً من العروض الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليوم الوطني في 23 من سبتمبر الماضي.

وهو ما أكّدته صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، حين أوضحت إن "الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين، الى الرياض، غير صحيح، والفيديو الحقيقي للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال العرض الجوي في مدينة الرياض، ويظهر في الفيديو طائرة التزوّد بالوقود الحديثة إيرباصA330 MRTT".

الغريب أنه وبعد التوضيح، عاد البعض ونشر الفيديو اليوم 5 أكتوبر، تحت عنوان "موكب الملك سلمان عند وصوله الرياض .. استقبال مهيب بالطائرات الحربية".

الرياض الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين تكهن وتوضيح .. هذه هي حقيقة "فيديو مقاتلات موكب الملك"
سبق

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مرافقة عددٍ من الطائرات المقاتلة السعودية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فوق أجواء الرياض.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، أثارت مقاطع الفيديو هذه تكهنات مغرّدين بأن الطائرة تحمل على متنها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن الطائرات المقاتلة هي لأغراض أمنية، إلا أن قناة "الإخبارية" السعودية نشرت مقطع الفيديو؛ مؤكدةً أن هذا الفيديو كان جزءاً من العروض الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليوم الوطني في 23 من سبتمبر الماضي.

وهو ما أكّدته صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، حين أوضحت إن "الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين، الى الرياض، غير صحيح، والفيديو الحقيقي للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال العرض الجوي في مدينة الرياض، ويظهر في الفيديو طائرة التزوّد بالوقود الحديثة إيرباصA330 MRTT".

الغريب أنه وبعد التوضيح، عاد البعض ونشر الفيديو اليوم 5 أكتوبر، تحت عنوان "موكب الملك سلمان عند وصوله الرياض .. استقبال مهيب بالطائرات الحربية".

05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
12:59 PM
اخر تعديل
05 أكتوبر 2019 - 6 صفر 1441
02:07 PM

بين تكهن وتوضيح .. هذه هي حقيقة "فيديو مقاتلات موكب الملك"

مواقع التواصل تتداول التكهنات والغريب عودة المقطع للظهور مجدّداً

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
35,488

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر مرافقة عددٍ من الطائرات المقاتلة السعودية لطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية فوق أجواء الرياض.

وحسب موقع "CNN" بالعربية، أثارت مقاطع الفيديو هذه تكهنات مغرّدين بأن الطائرة تحمل على متنها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأن الطائرات المقاتلة هي لأغراض أمنية، إلا أن قناة "الإخبارية" السعودية نشرت مقطع الفيديو؛ مؤكدةً أن هذا الفيديو كان جزءاً من العروض الجوية التي شهدتها المملكة خلال اليوم الوطني في 23 من سبتمبر الماضي.

وهو ما أكّدته صفحة هيئة مكافحة الإشاعات في المملكة، حين أوضحت إن "الفيديو المتداول عن لحظة وصول طائرة خادم الحرمين الشريفين، الى الرياض، غير صحيح، والفيديو الحقيقي للطائرات المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 89 خلال العرض الجوي في مدينة الرياض، ويظهر في الفيديو طائرة التزوّد بالوقود الحديثة إيرباصA330 MRTT".

الغريب أنه وبعد التوضيح، عاد البعض ونشر الفيديو اليوم 5 أكتوبر، تحت عنوان "موكب الملك سلمان عند وصوله الرياض .. استقبال مهيب بالطائرات الحربية".

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