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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

منوهاً بدعم واهتمام القيادة ومتابعة وزير الداخلية

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة يحيى بن سليمان المالكي بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وهنأ أمير المنطقة المالكي بمناسبة التعيين، منوهاً بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها، مؤكداً حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة، متمنياً التوفيق له وزملائه.

من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لأمير المنطقة مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.

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أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة يحيى بن سليمان المالكي بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وهنأ أمير المنطقة المالكي بمناسبة التعيين، منوهاً بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها، مؤكداً حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة، متمنياً التوفيق له وزملائه.

من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لأمير المنطقة مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
03:50 PM

أمير تبوك يستقبل مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة

منوهاً بدعم واهتمام القيادة ومتابعة وزير الداخلية

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز بمكتبه في الإمارة اليوم، مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة يحيى بن سليمان المالكي بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد.

وهنأ أمير المنطقة المالكي بمناسبة التعيين، منوهاً بدعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، ومتابعة وزير الداخلية، للإدارة العامة للمجاهدين وفروعها بالمملكة للقيام بدورها، مؤكداً حرصه ودعمه للإدارة والقائمين عليها لخدمة المنطقة، متمنياً التوفيق له وزملائه.

من جهته أعرب مدير فرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة عن شكره لأمير المنطقة مؤكداً أن توجيهاته ستكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهد وبما يحقق الأهداف المنشودة.

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