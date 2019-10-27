الهلال والنصر يعلنان تشكيلة "الديربي" .. تعرّف عليها
وسط روح رياضية عالية و"نبذ التعصب" قبل صافرة البداية
صدرت التشكيلة الأساسية لديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر والذي ينطلق بعد قليل مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأعلن المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من كل من:
عبدالله المعيوف - جانج هيون سو- علي البليهي- ياسر الشهراني- محمد البريك - جوستافو كويلار- سلمان الفرج - سالم الدوسري- كارلوس إدواردو- كاريلو- بافيتمبي جوميز.
وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق النصر بقيادة المدرب روي فيتوريا كالتالي:
الهلال والنصر يعلنان تشكيلة "الديربي" .. تعرّف عليها
أحمد سرورسبق2019-10-27
صدرت التشكيلة الأساسية لديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر والذي ينطلق بعد قليل مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأعلن المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من كل من:
عبدالله المعيوف - جانج هيون سو- علي البليهي- ياسر الشهراني- محمد البريك - جوستافو كويلار- سلمان الفرج - سالم الدوسري- كارلوس إدواردو- كاريلو- بافيتمبي جوميز.
وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق النصر بقيادة المدرب روي فيتوريا كالتالي:
صدرت التشكيلة الأساسية لديربي الرياض المرتقب بين الهلال والنصر والذي ينطلق بعد قليل مساء اليوم الأحد، على ملعب جامعة الملك سعود بالرياض، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.
وأعلن المدرب رازفان لوشيسكو مدرب الهلال خوض اللقاء بتشكيل مكون من كل من:
عبدالله المعيوف - جانج هيون سو- علي البليهي- ياسر الشهراني- محمد البريك - جوستافو كويلار- سلمان الفرج - سالم الدوسري- كارلوس إدواردو- كاريلو- بافيتمبي جوميز.
وجاءت التشكيلة الأساسية لفريق النصر بقيادة المدرب روي فيتوريا كالتالي: