تعقد وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا. وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية. ويستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بدوره، التحديثات الأمنية والإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية. كما يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر، إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة. وأخيرًا، يتحدث الدكتور عبدالله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون". ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

غدًا.. "وقاية" تتحدث عن المتحور الجديد "أوميكرون".. و"الحج" تستعرض اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج عبدالحكيم شار سبق 2021-11-27 تعقد وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.



ويستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بدوره، التحديثات الأمنية والإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.



كما يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر، إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة.



وأخيرًا، يتحدث الدكتور عبدالله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون".



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443 11:13 PM

غدًا.. "وقاية" تتحدث عن المتحور الجديد "أوميكرون".. و"الحج" تستعرض اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا





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تعقد وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.



وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.



ويستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بدوره، التحديثات الأمنية والإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.



كما يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر، إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة.



وأخيرًا، يتحدث الدكتور عبدالله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون".



ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".