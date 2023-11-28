النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

غدًا.. "وقاية" تتحدث عن المتحور الجديد "أوميكرون".. و"الحج" تستعرض اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج

في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

تعقد وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ويستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بدوره، التحديثات الأمنية والإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

كما يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر، إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة.

وأخيرًا، يتحدث الدكتور عبدالله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون".

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

وزارة الصحة لقاح كورونا وزارة الحج والعمرة فيروس كورونا الجديد وقاية هيئة الصحة العامة وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
غدًا.. "وقاية" تتحدث عن المتحور الجديد "أوميكرون".. و"الحج" تستعرض اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج
سبق

تعقد وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ويستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بدوره، التحديثات الأمنية والإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

كما يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر، إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة.

وأخيرًا، يتحدث الدكتور عبدالله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون".

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

27 نوفمبر 2021 - 22 ربيع الآخر 1443
11:13 PM

غدًا.. "وقاية" تتحدث عن المتحور الجديد "أوميكرون".. و"الحج" تستعرض اشتراطات العمرة للقادمين من الخارج

في المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
3
1,877

تعقد وزارة الصحة، غدًا الأحد، المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) عند الساعة الـ 3:35 عصرًا.

وخلال المؤتمر، يستعرض مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي؛ الأوضاع العالمية للجائحة، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة أخيرًا، وأبرز الإحصائيات الصحية.

ويستعرض العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بدوره، التحديثات الأمنية والإحصائية بعدد مخالفات الإجراءات الاحترازية.

كما يستعرض المهندس هشام عبدالمنعم سعيد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة، خلال المؤتمر، إجراءات واشتراطات العمرة للقادمين من خارج المملكة.

وأخيرًا، يتحدث الدكتور عبدالله القويزاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الصحة العامة (وقاية)، عن المتحور الجديد لفيروس كورونا "اوميكرون".

ودعت وزارة الصحة في هذا الصدد إلى المشاركة بطرح الأسئلة والاستفسارات في المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا الجديد عبر هاشتاق "#شارك_في_المؤتمر_الصحفي" في "تويتر".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,888
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,384
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,249
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,290

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

كنوز الباحة والمكتب الاستراتيجي

جمعان الكرت
شكرًا الهلال

شكرًا الهلال

محمد الصيعري
"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

"أوكساچون" واقتصاد المعرفة

ماجد آل حسنه
الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة