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"الندوة العالمية" تشارك باحتفالية اللغة العربية بجامعة بيشكيك في قيرغيزيا

بحضور الملحق الثقافي السعودي.. وتضمنت برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة

شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في حفل فعاليات اختتام أسبوع اللغة العربية الذي أقامته جامعة بيشكيك الحكومية، الخميس الماضي، (27 مايو 2021م) تحت عنوان "أسبوعًا للغة والثقافة العربية في سياق التعاون والعلاقات القيرغيزية العربية".

وتفصيلًا: حضر الاحتفال رئيس الجامعة البروفيسور عبد الله موساييف، وعميد كلية الاستشراق والعلاقات الدولية، والملحق الثقافي للسفارة السعودية عمر العتيبي ممثلًا لسفارة المملكة في قيرغيزيا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأقيم خلال الاحتفالية عدة برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة، ومعرض مصور ومعرض لكتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالجامعة، واختتم الاحتفال بمؤتمر حافل عن اللغة العربية بعنوان: "تعليم اللغة العربية وسط آسيا: تحدياته وآفاقه"، شارك فيه ثلة من العلماء وأساتذة الجامعات على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

وبهذه المناسبة أفاد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا أن الاحتفال أقيم بدعم وتعاون من المؤسسات الرسمية والخيرية وعلى رأسها الندوة العالمية؛ نظرًا لجهودها وعطائها الملموس في تعزيز مكانة اللغة العربية والقرآن الكريم، وثمن جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج الحيوية التي تعنى باللغة العربية وتسهم في مد جسور التواصل مع الشعوب المسلمة في كل مكان.

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"الندوة العالمية" تشارك باحتفالية اللغة العربية بجامعة بيشكيك في قيرغيزيا
سبق

شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في حفل فعاليات اختتام أسبوع اللغة العربية الذي أقامته جامعة بيشكيك الحكومية، الخميس الماضي، (27 مايو 2021م) تحت عنوان "أسبوعًا للغة والثقافة العربية في سياق التعاون والعلاقات القيرغيزية العربية".

وتفصيلًا: حضر الاحتفال رئيس الجامعة البروفيسور عبد الله موساييف، وعميد كلية الاستشراق والعلاقات الدولية، والملحق الثقافي للسفارة السعودية عمر العتيبي ممثلًا لسفارة المملكة في قيرغيزيا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأقيم خلال الاحتفالية عدة برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة، ومعرض مصور ومعرض لكتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالجامعة، واختتم الاحتفال بمؤتمر حافل عن اللغة العربية بعنوان: "تعليم اللغة العربية وسط آسيا: تحدياته وآفاقه"، شارك فيه ثلة من العلماء وأساتذة الجامعات على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

وبهذه المناسبة أفاد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا أن الاحتفال أقيم بدعم وتعاون من المؤسسات الرسمية والخيرية وعلى رأسها الندوة العالمية؛ نظرًا لجهودها وعطائها الملموس في تعزيز مكانة اللغة العربية والقرآن الكريم، وثمن جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج الحيوية التي تعنى باللغة العربية وتسهم في مد جسور التواصل مع الشعوب المسلمة في كل مكان.

30 مايو 2021 - 18 شوّال 1442
09:04 PM

"الندوة العالمية" تشارك باحتفالية اللغة العربية بجامعة بيشكيك في قيرغيزيا

بحضور الملحق الثقافي السعودي.. وتضمنت برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في حفل فعاليات اختتام أسبوع اللغة العربية الذي أقامته جامعة بيشكيك الحكومية، الخميس الماضي، (27 مايو 2021م) تحت عنوان "أسبوعًا للغة والثقافة العربية في سياق التعاون والعلاقات القيرغيزية العربية".

وتفصيلًا: حضر الاحتفال رئيس الجامعة البروفيسور عبد الله موساييف، وعميد كلية الاستشراق والعلاقات الدولية، والملحق الثقافي للسفارة السعودية عمر العتيبي ممثلًا لسفارة المملكة في قيرغيزيا، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأقيم خلال الاحتفالية عدة برامج وأنشطة ومسابقات متنوعة، ومعرض مصور ومعرض لكتب تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بالجامعة، واختتم الاحتفال بمؤتمر حافل عن اللغة العربية بعنوان: "تعليم اللغة العربية وسط آسيا: تحدياته وآفاقه"، شارك فيه ثلة من العلماء وأساتذة الجامعات على مستوى العالمين العربي والإسلامي.

وبهذه المناسبة أفاد مدير مكتب الندوة في قيرغيزيا أن الاحتفال أقيم بدعم وتعاون من المؤسسات الرسمية والخيرية وعلى رأسها الندوة العالمية؛ نظرًا لجهودها وعطائها الملموس في تعزيز مكانة اللغة العربية والقرآن الكريم، وثمن جهود المملكة حكومة وشعبًا في دعم هذه البرامج الحيوية التي تعنى باللغة العربية وتسهم في مد جسور التواصل مع الشعوب المسلمة في كل مكان.

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