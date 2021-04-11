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إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية بـ"رجال ألمع" استعدادًا لشهر رمضان

شملت المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع ثماني منشآت خلال الجولات الرقابية التي تنفذها ضمن الحملة الرقابية التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك على المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة كل ما يقدَّم للمستهلك، والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح "سعيد بن علي آل مصمع"، رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة الدكتور "وليد الحميدي"، أمين منطقة عسير، مبينًا أن الفِرق الرقابية بالبلدية قامت خلال الأيام الماضية بجولات رقابية، بلغت 33 جولة صباحية ومسائية، ورصدت 13 مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية. مؤكدًا إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، كما تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك، بلغت 33 كيلوجرامًا و17 لترًا.

وبيّن "آل مصمع" أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وإعداد المراقبين الميدانيين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك. مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر 940.‪

رجال ألمع بلدية محافظة رجال ألمع محافظة رجال ألمع بلدية رجال ألمع

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إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية بـ"رجال ألمع" استعدادًا لشهر رمضان
سبق

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع ثماني منشآت خلال الجولات الرقابية التي تنفذها ضمن الحملة الرقابية التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك على المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة كل ما يقدَّم للمستهلك، والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح "سعيد بن علي آل مصمع"، رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة الدكتور "وليد الحميدي"، أمين منطقة عسير، مبينًا أن الفِرق الرقابية بالبلدية قامت خلال الأيام الماضية بجولات رقابية، بلغت 33 جولة صباحية ومسائية، ورصدت 13 مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية. مؤكدًا إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، كما تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك، بلغت 33 كيلوجرامًا و17 لترًا.

وبيّن "آل مصمع" أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وإعداد المراقبين الميدانيين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك. مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر 940.‪

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
12:45 AM

إغلاق 8 منشآت خلال 33 جولة رقابية بـ"رجال ألمع" استعدادًا لشهر رمضان

شملت المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع ثماني منشآت خلال الجولات الرقابية التي تنفذها ضمن الحملة الرقابية التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك على المحال والمطاعم والأسواق والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة؛ وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وسلامة كل ما يقدَّم للمستهلك، والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح "سعيد بن علي آل مصمع"، رئيس بلدية محافظة رجال ألمع، أن هذه الجولات تأتي بتوجيه ومتابعة الدكتور "وليد الحميدي"، أمين منطقة عسير، مبينًا أن الفِرق الرقابية بالبلدية قامت خلال الأيام الماضية بجولات رقابية، بلغت 33 جولة صباحية ومسائية، ورصدت 13 مخالفة متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية. مؤكدًا إغلاق ثلاث منشآت مخالفة، كما تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك، بلغت 33 كيلوجرامًا و17 لترًا.

وبيّن "آل مصمع" أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات، وإعداد المراقبين الميدانيين مع قرب دخول شهر رمضان المبارك. مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر 940.‪

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