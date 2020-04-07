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الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة

تعافي 113 شخصاً

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصاً من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل "كلوروكين".

وتمثل الأرقام المسجلة اليوم انخفاضاً في الوفيات والإصابات مقارنة بيوم أمس الاثنين الذي أعلن فيه عن تسجيل 21 وفاة و103 إصابات.

فيروس كورونا الجديد

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الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة
سبق

أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصاً من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل "كلوروكين".

وتمثل الأرقام المسجلة اليوم انخفاضاً في الوفيات والإصابات مقارنة بيوم أمس الاثنين الذي أعلن فيه عن تسجيل 21 وفاة و103 إصابات.

07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441
07:25 PM

الجزائر تسجل 20 وفاة و45 إصابة بفيروس كورونا في آخر 24 ساعة

تعافي 113 شخصاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفادت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 20 وفاة و45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 193 والإصابات إلى 1468.

في المقابل، أكدت وزارة الصحة تعافي 113 شخصاً من الفيروس، فيما يخضع 626 للعلاج ببروتوكل "كلوروكين".

وتمثل الأرقام المسجلة اليوم انخفاضاً في الوفيات والإصابات مقارنة بيوم أمس الاثنين الذي أعلن فيه عن تسجيل 21 وفاة و103 إصابات.

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