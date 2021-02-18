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دعم القيادة حاضر.. "السعودية للصناعات العسكرية" تشارك في "أيدكس 2021"

فيما يقام المعرض في الفترة من 21 لـ25 من الشهر الجاري بمركز أبو ظبي الوطني

تعتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" تحت شعار الهوية الوطنية "استثمر في السعودية"؛ وذلك من خلال الجناح السعودي.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جامعًا تحت مظلته عددًا من كبرى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية؛ إذ سيقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" لتمثيل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي؛ تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة؛ فيما تلعب شركة "SAMI" دورًا حيويًّا في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة؛ فضلًا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وبصفتها الشريك الوطني الرائد في مجال الدفاع؛ تسعى شركة "SAMI" إلى الإسهام مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، في توطين ما يربو على 50% من قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بحلول العام 2030.

ومن المقرر أن تقوم شركة "SAMI" بتعريف الزوار بأبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية؛ إذ يشهد القطاع حراكًا غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا.

وستستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة، وستقدم SAMI مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC المملوكة بالكامل لشركة SAMI، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية (المشروع المشترك مع شركة "نافانتيا" الإسبانية)، وشركة "سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز" (المشروع المشترك مع شركة "إل ثري هاريس تكنولوجيز")، وكذلك شركة "سامي سي إم آي" للأنظمة الدفاعية (المشروع المشترك مع مجموعة "سي إم آي" CMI)

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعم القيادة حاضر.. "السعودية للصناعات العسكرية" تشارك في "أيدكس 2021"
سبق

تعتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" تحت شعار الهوية الوطنية "استثمر في السعودية"؛ وذلك من خلال الجناح السعودي.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جامعًا تحت مظلته عددًا من كبرى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية؛ إذ سيقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" لتمثيل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي؛ تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة؛ فيما تلعب شركة "SAMI" دورًا حيويًّا في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة؛ فضلًا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وبصفتها الشريك الوطني الرائد في مجال الدفاع؛ تسعى شركة "SAMI" إلى الإسهام مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، في توطين ما يربو على 50% من قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بحلول العام 2030.

ومن المقرر أن تقوم شركة "SAMI" بتعريف الزوار بأبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية؛ إذ يشهد القطاع حراكًا غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا.

وستستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة، وستقدم SAMI مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC المملوكة بالكامل لشركة SAMI، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية (المشروع المشترك مع شركة "نافانتيا" الإسبانية)، وشركة "سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز" (المشروع المشترك مع شركة "إل ثري هاريس تكنولوجيز")، وكذلك شركة "سامي سي إم آي" للأنظمة الدفاعية (المشروع المشترك مع مجموعة "سي إم آي" CMI)

18 فبراير 2021 - 6 رجب 1442
12:56 PM

دعم القيادة حاضر.. "السعودية للصناعات العسكرية" تشارك في "أيدكس 2021"

فيما يقام المعرض في الفترة من 21 لـ25 من الشهر الجاري بمركز أبو ظبي الوطني

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبو ظبي
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تعتزم الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، المشاركة في معرض الدفاع الدولي "أيدكس 2021" تحت شعار الهوية الوطنية "استثمر في السعودية"؛ وذلك من خلال الجناح السعودي.

ويقام الجناح السعودي تحت إشراف الهيئة العامة للصناعات العسكرية، جامعًا تحت مظلته عددًا من كبرى الشركات المحلية المتخصصة في مجال الصناعات العسكرية والأمنية؛ إذ سيقام المعرض خلال الفترة من 21 حتى 25 من شهر فبراير الجاري في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وتأتي مشاركة الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" لتمثيل المملكة العربية السعودية في المعرض الدولي؛ تأكيدًا على ما يحظى به قطاع الصناعات العسكرية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة؛ فيما تلعب شركة "SAMI" دورًا حيويًّا في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة في توطين أحدث التقنيات والمعرفة؛ فضلًا عن بناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

وبصفتها الشريك الوطني الرائد في مجال الدفاع؛ تسعى شركة "SAMI" إلى الإسهام مع منظومة قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، في توطين ما يربو على 50% من قطاع الصناعات العسكرية في المملكة بحلول العام 2030.

ومن المقرر أن تقوم شركة "SAMI" بتعريف الزوار بأبرز ما يشهده القطاع من تطورات كبيرة، وما يزخر به من قدرات محلية تلبي الاحتياجات العملياتية للأجهزة العسكرية؛ إذ يشهد القطاع حراكًا غير مسبوق يقوم على دعم وتمكين المصنعين المحليين، وتطوير الشركات المحلية الواعدة لتكون رائدة في مجالها، ودعم الشركات الوطنية الكبرى لتعزيز موقعها عالميًّا.

وستستعرض الشركة منتجاتها العسكرية المبتكرة وأنظمة الدفاع الشاملة في قطاعات أعمالها الرئيسية، وهي الأنظمة الأرضية، والأنظمة الجوية، والإلكترونيات ‏الدفاعية، والأسلحة والصواريخ، والتقنيات الحديثة، وستقدم SAMI مجموعة من المنتجات والتقنيات التي طورتها الشركات التابعة لها، بما فيها شركة الإلكترونيات المتقدمة AEC المملوكة بالكامل لشركة SAMI، وشركة المعدات المكملة للطائرات المحدودة AACC، وشركة "سامي نافانتيا" للصناعات البحرية (المشروع المشترك مع شركة "نافانتيا" الإسبانية)، وشركة "سامي إل ثري هاريس تكنولوجيز" (المشروع المشترك مع شركة "إل ثري هاريس تكنولوجيز")، وكذلك شركة "سامي سي إم آي" للأنظمة الدفاعية (المشروع المشترك مع مجموعة "سي إم آي" CMI)

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