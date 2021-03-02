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وكيل إمارة مكة يجتمع بمحافظي المنطقة.. عن بُعد

رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول مع محافظي المنطقة عن بعد، والذي جرى خلاله استعراض عددٍ من الموضوعات التطويرية والتنموية.

وأكد الدكتور "القحطاني" على ضرورة تنفيذ توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، والرامية للتسهيل على المراجعين والاستماع لمطالبهم وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالجوانب التنموية في محافظات المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة.

ونوه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بأهمية تأهيل موظفي الإمارة بالمحافظات وتثقيفهم في الجوانب الإدارية والعملية وتسخير التقنية بما يسرّع وتيرة العمل ويعود بالفائدة على المراجعين، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة تنفيذ التوجيهات فيما يخص المعاملات بحلها وليس إحالتها.

وشدد الدكتور "القحطاني" على ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها.

وتخلل الاجتماع الذي يأتي لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات مناقشة سُبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الإلكترونية، ما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور مشبب القحطاني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل إمارة مكة يجتمع بمحافظي المنطقة.. عن بُعد
سبق

رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول مع محافظي المنطقة عن بعد، والذي جرى خلاله استعراض عددٍ من الموضوعات التطويرية والتنموية.

وأكد الدكتور "القحطاني" على ضرورة تنفيذ توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، والرامية للتسهيل على المراجعين والاستماع لمطالبهم وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالجوانب التنموية في محافظات المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة.

ونوه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بأهمية تأهيل موظفي الإمارة بالمحافظات وتثقيفهم في الجوانب الإدارية والعملية وتسخير التقنية بما يسرّع وتيرة العمل ويعود بالفائدة على المراجعين، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة تنفيذ التوجيهات فيما يخص المعاملات بحلها وليس إحالتها.

وشدد الدكتور "القحطاني" على ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها.

وتخلل الاجتماع الذي يأتي لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات مناقشة سُبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الإلكترونية، ما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
03:44 PM

وكيل إمارة مكة يجتمع بمحافظي المنطقة.. عن بُعد

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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رأس وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، الدكتور مشبب القحطاني، اليوم الثلاثاء، الاجتماع الأول مع محافظي المنطقة عن بعد، والذي جرى خلاله استعراض عددٍ من الموضوعات التطويرية والتنموية.

وأكد الدكتور "القحطاني" على ضرورة تنفيذ توجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، والرامية للتسهيل على المراجعين والاستماع لمطالبهم وتسخير كافة الإمكانات للنهوض بالجوانب التنموية في محافظات المنطقة والارتقاء بالخدمات المقدمة.

ونوه وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة بأهمية تأهيل موظفي الإمارة بالمحافظات وتثقيفهم في الجوانب الإدارية والعملية وتسخير التقنية بما يسرّع وتيرة العمل ويعود بالفائدة على المراجعين، مؤكداً في ذات الوقت على ضرورة تنفيذ التوجيهات فيما يخص المعاملات بحلها وليس إحالتها.

وشدد الدكتور "القحطاني" على ضرورة التقيّد بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التهاون في تطبيقها.

وتخلل الاجتماع الذي يأتي لتعزيز التواصل المباشر بين الإمارة والمحافظين والاطلاع بشكل دائم على تقارير التنمية في المحافظات مناقشة سُبل تطوير العمل الإداري والتوسع في التعاملات الإلكترونية، ما يسهم في التسهيل على مراجعي المحافظات والمراكز التابعة لها إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

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